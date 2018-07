Médicos santiagueños dijeron "Sí a las dos vidas" en una intervención urbana

Hoy 20:57 -

Reunidos, un grupo de médicos santiagueños llevaron a cabo una intervención urbana que ha surgido de los mismos profesionales a través de las redes sociales, quienes a su vez se organizan a nivel país como “médicos por la vida”.

“En esta caminata hay médicos pediatras, ginecólogos, clínicos y otras profesiones relacionadas con la salud, como educadores, agentes sanitarios, que trabajamos desde nuestras instituciones porque sostenemos que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de ser regulada, no contempla la objeción de conciencia a nivel institucional y además eso genera un conflicto, ya que las instituciones de por sí ya carecen de recursos humanos. Yo que soy coordinadora de un Centro de Atención Primaria (CAM), recaería sobre mí la responsabilidad de dar curso a la ley, en el caso de que alguna paciente solicite un aborto, aun siendo pediatra”, explicó la Dra. Pereyra.

“Nos moviliza primero el interés primario por lo que es defender la vida en todas sus formas, tanto de la mujer como del niño. Y segundo, lo que nos preocupa de sobremanera es que nos afecta de forma directo el ejercicio libre de la profesión. Nos vamos a ver afectados como en casos de otros países, donde colegas pagaron con cárcel el no dar curso a la ley”, agregó.

“Queremos visibilizarnos. Estamos en una sociedad todavía dormida con respecto al tema, es lo que se percibe. Queremos que la gente se informe sobre lo que se va a tratar en el Senado, los alcances de la ley. Hay mucha confusión al respecto. No se está escuchando a la gente que sabe del tema”, manifestó la profesional.

Finalmente indicó que “si investigamos más, hay muchas más muertes por madres que habiendo decidido serlo, perdieron la vida en un parto no seguro. Me parece que no estamos poniendo el foco ahí. Hay que ponerlo en la Educación Sexual Integral y en la anticoncepción, no en el aborto como control de la natalidad”.