CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Julio de 2018

21/07/2018 -

CANAL 7

11.00 CINE. ATRÁPENLOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 CINE. ATRÁPENLOS (CONTINÚA)

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINÚA)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 NICK JR.

19.00 KALL’S MASHUP

19.45 CINE. HOMBRES DE HONOR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.45 ESPECIAL MISIÓN IMPOSIBLE 6

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS





CANAL 9

11.00 CHAPULÍN COLORADO

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

TV PÚBLICA

12.30 DEPORTV

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. UNIÓN SANTIAGO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

12.08 AL FINAL DEL TÚNEL

02.31 YA TE EXTRAÑO

04.43 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO

06.19 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO

LUMINOSO DE LA VIDA

08.41 HOP. REBELDE SIN PASCUA

10.30 DULCE HOGAR... ¡A VECES!

12.56 SCOOBY-DOO

14.34 UN MONSTRUO EN PARÍS

16.15 HOP. REBELDE SIN PASCUA

18.04 SCOOBY-DOO

19.42 VOLVER AL FUTURO III

10.00 VACACIONES

23.52 MISIÓN ROCKSTAR

TNT

02.15 CONSTANTINE

06.52 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

08.43 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

10.48 LA PROPUESTA

12.54 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

15.22 SHERLOCK HOLMES

17.44 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

19.39 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO

DEL INVIERNO

00.34 CONSTANTINE

TCM

01.29 HALCONES DE LA NOCHE

03.04 RÍO MÍSTICO

05.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.45 CASADOS CON HIJOS

08.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.00 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

5)

09.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.40 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.30 CASADOS CON HIJOS

11.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

12.20 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.45 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

13.10 CASADOS CON HIJOS

13.35 FILADELFIA

15.57 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ

17.59 HALCONES DE LA NOCHE

19.43 EL 6º DÍA

22.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO

23.50 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

SPACE

02.09 EL CONJURO

04.03 EL ORIGEN DEL TERROR EN AMITYVILLE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.21 ASESINOS SUSTITUTOS

08.05 MCFARLAND. SIN LÍMITES

10.37 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

12.22 TERRENO SALVAJE

14.22 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

16.49 MÁXIMO RIESGO

18.51 RESCATE DEL METRO 123

21.00 JAIME MUNGUIA VS LIAM SMITH

23.00 ANNABELLE





A DÓNDE IR

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

* HOY A LAS 21, “LA NOCHE LLAMA

AL ENCUENTRO”, CON “PETECO”

CARABAJAL, RIENDAS LIBRES,

JUAN SAAVEDRA, ROXANA

Y PABLO CARABAJAL, RESIDENTES,

LA BRASITA DE MI CHALA,

DÚO TURAYQUI Y DJ SELVA.

CASA ARGAÑARAZ

ALCORTA

(LIBERTAD 175)

+ MAÑANA Y EL PRÓXIMO DOMINGO

29 TEATRO PARA CHICOS

CON “SOMBRAS Y TRAPOS”,

“CHARO CHARITO” Y “LA MUECA”.

SIEMPRE A LAS 17.

ESCUSA

(MONTE KENT, ENTRE CALLES

16 y 17)

* LUNES 23, DE 12 A 20, VARIETÉ

FEMINISTA: TATIANA DÍAZ, CAROLINA

JAKAS, NATALI JUGO, MAIRA

TORRES, NORA DÍAZ, DOÑA SHALU,

BABEL, MAURA BISHO, CECILIA

ESCOBAR, DJ MARÍA ROCHA;

ADEMÁS DEL CENTRO SEPÚLVEDA

Y EL TALLER DE DANZAS

CONTEMPORÁNEAS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* EL JUEVES 26, A LAS 21, IÑAKI

URLEZAGA CON “ÚLTIMA FUNCIÓN”.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS

22, “OFICIAL GORDILLO”.





CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/07 -12:30 (Cast) 15:00

(Cast) 17:30 (Cast)

RASCACIELOS (3D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

20/07 - 21/07 - 22:40 (Cast) 00:50

(Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/07 -13:20 (Cast) 15:25

(Cast) 17:40 (Cast)19:55 (Cast)

JURASSIC WORLD:

EL REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

20/07 - 21/07 - 22:00 (Cast) 00:35

(Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/07 -12:20 (Cast) 14:25

(Cast) 16:30 (Cast) 18:35 (Cast)

RASCACIELOS (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

20/07 - 21/07 22:50 (Cast) 01:00

(Subt)

RE LOCA (2D)

COMEDIA (16 años)

HOY AL 25/07 - 20:00 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 25/07 - 13:30 (Cast) 15:40

(Cast)

MAMMA MÍA , VAMOS

OTRA VEZ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 25/07 18:00hs (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

HOY 20:20 (Subt) 22:35 (Subt)

00:45 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/07 - 12:50 (Cast) 15:20

(Cast) 17:50 (Cast)

SECRETOS OCULTOS (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

21/07- 20:20 (Subt) 22:35 (Subt)

00:50 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 15:40 - 16:30 -

17:50 - 18:50 - 22:30

CASTELLANO 3D 21:00

RASCACIELOS:

RESCATE EN LAS ALTURAS

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 15:00- 17:30- 20:10

JURASSIC WORLD:

EL REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10