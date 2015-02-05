CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Julio de 2018
A LAS 22.15 PH PODEMOS HABLAR.
Por El Liberal
21/07/2018 -
CANAL 7
11.00 CINE. ATRÁPENLOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 CINE. ATRÁPENLOS (CONTINÚA)
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINÚA)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 NICK JR.
19.00 KALL’S MASHUP
19.45 CINE. HOMBRES DE HONOR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.45 ESPECIAL MISIÓN IMPOSIBLE 6
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
CANAL 9
11.00 CHAPULÍN COLORADO
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
TV PÚBLICA
12.30 DEPORTV
14.00 JUVENTUD ACUMULADA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 LOS 7 LOCOS
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 RECORDANDO
23.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. UNIÓN SANTIAGO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.08 AL FINAL DEL TÚNEL
02.31 YA TE EXTRAÑO
04.43 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO
06.19 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO
LUMINOSO DE LA VIDA
08.41 HOP. REBELDE SIN PASCUA
10.30 DULCE HOGAR... ¡A VECES!
12.56 SCOOBY-DOO
14.34 UN MONSTRUO EN PARÍS
16.15 HOP. REBELDE SIN PASCUA
18.04 SCOOBY-DOO
19.42 VOLVER AL FUTURO III
10.00 VACACIONES
23.52 MISIÓN ROCKSTAR
TNT
02.15 CONSTANTINE
06.52 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
08.43 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
10.48 LA PROPUESTA
12.54 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
15.22 SHERLOCK HOLMES
17.44 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
19.39 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO
DEL INVIERNO
00.34 CONSTANTINE
TCM
01.29 HALCONES DE LA NOCHE
03.04 RÍO MÍSTICO
05.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.45 CASADOS CON HIJOS
08.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
08.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.00 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
5)
09.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.40 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.30 CASADOS CON HIJOS
11.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
12.20 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.45 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
13.10 CASADOS CON HIJOS
13.35 FILADELFIA
15.57 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ
17.59 HALCONES DE LA NOCHE
19.43 EL 6º DÍA
22.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO
23.50 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
SPACE
02.09 EL CONJURO
04.03 EL ORIGEN DEL TERROR EN AMITYVILLE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.21 ASESINOS SUSTITUTOS
08.05 MCFARLAND. SIN LÍMITES
10.37 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
12.22 TERRENO SALVAJE
14.22 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
16.49 MÁXIMO RIESGO
18.51 RESCATE DEL METRO 123
21.00 JAIME MUNGUIA VS LIAM SMITH
23.00 ANNABELLE
A DÓNDE IR
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
* HOY A LAS 21, “LA NOCHE LLAMA
AL ENCUENTRO”, CON “PETECO”
CARABAJAL, RIENDAS LIBRES,
JUAN SAAVEDRA, ROXANA
Y PABLO CARABAJAL, RESIDENTES,
LA BRASITA DE MI CHALA,
DÚO TURAYQUI Y DJ SELVA.
CASA ARGAÑARAZ
ALCORTA
(LIBERTAD 175)
+ MAÑANA Y EL PRÓXIMO DOMINGO
29 TEATRO PARA CHICOS
CON “SOMBRAS Y TRAPOS”,
“CHARO CHARITO” Y “LA MUECA”.
SIEMPRE A LAS 17.
ESCUSA
(MONTE KENT, ENTRE CALLES
16 y 17)
* LUNES 23, DE 12 A 20, VARIETÉ
FEMINISTA: TATIANA DÍAZ, CAROLINA
JAKAS, NATALI JUGO, MAIRA
TORRES, NORA DÍAZ, DOÑA SHALU,
BABEL, MAURA BISHO, CECILIA
ESCOBAR, DJ MARÍA ROCHA;
ADEMÁS DEL CENTRO SEPÚLVEDA
Y EL TALLER DE DANZAS
CONTEMPORÁNEAS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* EL JUEVES 26, A LAS 21, IÑAKI
URLEZAGA CON “ÚLTIMA FUNCIÓN”.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS
22, “OFICIAL GORDILLO”.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/07 -12:30 (Cast) 15:00
(Cast) 17:30 (Cast)
RASCACIELOS (3D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
20/07 - 21/07 - 22:40 (Cast) 00:50
(Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/07 -13:20 (Cast) 15:25
(Cast) 17:40 (Cast)19:55 (Cast)
JURASSIC WORLD:
EL REINO CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
20/07 - 21/07 - 22:00 (Cast) 00:35
(Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/07 -12:20 (Cast) 14:25
(Cast) 16:30 (Cast) 18:35 (Cast)
RASCACIELOS (2D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
20/07 - 21/07 22:50 (Cast) 01:00
(Subt)
RE LOCA (2D)
COMEDIA (16 años)
HOY AL 25/07 - 20:00 (Cast)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 25/07 - 13:30 (Cast) 15:40
(Cast)
MAMMA MÍA , VAMOS
OTRA VEZ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 25/07 18:00hs (Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
HOY 20:20 (Subt) 22:35 (Subt)
00:45 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/07 - 12:50 (Cast) 15:20
(Cast) 17:50 (Cast)
SECRETOS OCULTOS (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
21/07- 20:20 (Subt) 22:35 (Subt)
00:50 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 15:40 - 16:30 -
17:50 - 18:50 - 22:30
CASTELLANO 3D 21:00
RASCACIELOS:
RESCATE EN LAS ALTURAS
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 15:00- 17:30- 20:10
JURASSIC WORLD:
EL REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10