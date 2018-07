"Cambiemos no cumplió con lo acordado", dijo René Loto tras renunciar a su candidatura

Fotos CRÍTICA. "Ubicaron como cabeza de lista de Cambiemos a una señora independiente, y que no es afiliada al radicalismo", dijo el edil René Loto.

21/07/2018 -

El actual concejal capitalino por la UCR, David René Loto, presentó su renuncia a la candidatura para ser reelecto edil por el frente Cambiemos, ya que le dieron el cuarto lugar de la lista de concejales titulares, ubicación que le había generado disconformidad por "incumplimientos de cuestiones acordadas", según señaló.

"El interventor de la UCR de Santiago del Estero (Marcelo García) no supo sostener el compromiso contraído para que encabezara la lista de concejales, y ubicaron como cabeza de lista a una señora independiente, ya que no es afiliada al radicalismo", expresó Loto a EL LIBERAL, al referirse en concreto a Romina Brandán, quien está al tope de la lista de concejales titulares por capital, y postula Natalia Neme como candidata a jefa comunal por Cambiemos.

Dura posición

Al brindar más argumentos de su decisión dijo que no sólo presentó su renuncia a su candidatura como concejal sino que "también al espacio Cambiemos". Luego señaló que en dicho espacio político no supieron valorar mi gestión como concejal. "Mi dignidad es innegociable, como también repudio los manoseos y las confabulaciones", indicó.

"No comparto el gatopardismo, cambiar algo para que nada cambie. Por todo ello y mucho más, dejo aclarado que no participaré en la campaña electoral para el 12 de agosto", ahondó más adelante en su posición.

Decisión personal

En todo momento, Loto aseguró que su deposición fue "una decisión personal y es indeclinable" y que sintió que "tanto el Frente como la UCR no valoraron su trabajo".

"El acuerdo era que yo iba a buscar la reelección desde el primer lugar como intendente radical y como primer concejal y sobre la marcha, realizaron cambios. Además, el interventor (García) puso como cabeza de lista a una persona independiente que ni siquiera está asociada a la UCR", expresó.

"Ellos en las reuniones decían que eran cambios con presiones de Buenos Aires", remarcó, sobre lo ocurrido días atrás, cuando se definía el listado de candidaturas por la ciudad capital en el espacio de Cambiemos.

Atento a la repercusión que generó su renuncia, el edil también reconoció que mucha gente lo llamó "para solidarizarse por esta decisión que tomé".

Por último, el concejal del radicalismo reiteró que su renuncia al Frente Cambiemos no tiene vuelta atrás: "Con los años que tengo, no puedo soportar esto. Mi dignidad no se negocia".

No obstante, dijo que desde el espacio de la UCR seguirá militando, como lo ha hecho en toda su vida política.