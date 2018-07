Méndez piensa en la selección

Fotos CONFIANZA El flamante entrenador dijo que es un orgullo poder llegar a dirigir al seleccionado de su país.

Después de firmar su vínculo con la Selección, equipo que dirigirá luego del Mundial de septiembre cuando Julio Velasco dé las hurras por decisión propia, Marcelo Méndez volvió a Brasil, donde está afincado desde el 2009 porque dirige al SADA Cruzeiro, al que sacó campeón 31 veces en 39 torneos, incluidos tres Mundiales de Clubes. El ex central de River podría disfrutar las vacaciones, descansar tras haber ganado la Superliga local. Pero no. "Ahora estoy pensando en la selección, no para nunca esto, jaja", dice el técnico de 53 años.

Enseguida agregó: "La parte emotiva está porque todo entrenador, lo que más quiere, es llegar a la selección. Yo ya dirigí la de España, pero dirigir la de mi país me causa mucho orgullo. Después, sé que tengo que formar la selección con los mejores profesionales posibles y tratar de darle mi cara y mi identidad", dijo.

También Marcelo Méndez dijo que "No es lo mismo dirigir un club que una selección. En Cruzeiro podés contratar a quien quieras mientras tengas la plata. En la selección, por ejemplo, no tenés opuesto natural. De todas maneras, vamos a tratar de hacer lo mejor posible porque hay potencial en el equipo", dijo.