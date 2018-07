Gago regresa a Buenos Aires y Angelici puso en duda su futuro

21/07/2018 -

Fernando Gago convive con sus horas más difíciles como futbolista profesional tras confirmarse una nueva lesión en las últimas horas. El mediocampista de 32 años abandonó la pretemporada del equipo en Estados Unidos, retornará a Buenos Aires y Angelici le puso un signo de interrogación a su futuro.





Si bien fue parte de los trabajos que el plantel realizó en Sarasota (Estados Unidos), no se acopló a la delegación en Boca Ratón y se marchó a Buenos Aires según informaron en el canal ESPN. ‘Pintita’ sufrió una distensión de grado 2 en el isquiotibial derecho durante un amistoso contra Miami United.





‘Es muy difícil responder ahora qué va a pasar. Prefiero no responder. Es un tema difícil. Quiero sentarme a hablar con Fernando. Tiene un desgarro, un cúmulo de lesiones. Sé que no está bien, me voy a sentar a charlar. Son decisiones difíciles’, advirtió el máximo directivo y puso un manto de duda a su continuidad en Boca.