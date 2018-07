Firmaron los dos primeros contratos de obra para construir rutas y autopistas

Fotos Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

21/07/2018 -

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, firmó dos de los contratos para los corredores viales que se financiarán a través del programa de Participación Público- Privada (PPP). Se trata de dos proyectos en los que se invertirán más de US$ 1.800 millones en su construcción.

Dietrich fue parte de un acto con Patricia Gutiérrez, administradora general de Vialidad Nacional, y José Luis Morea; secretario de Participación Público Privada del Ministerio de Hacienda.

El corredor A será operado por Paolini, Vial Agro y una constructora italiana. En la oferta económica, indicaron que podían hacer la obra por US$ 1.002 millones y fue la propuesta elegida. El otro corredor que se otorgó es el C, con un consorcio encabezado por José Cartellone, en una obra por US$ 801 millones.

El corredor A comprende 701 kilómetros en la provincia de Buenos Aires. Posee una autopista entre Las Flores y Azul, más rutas seguras en otras localidades (Balcarce-

Azul, Azul-Coronel Dorrego). El corredor C posee 875 kilómetros. La mayor parte es autopista segura entre la localidad de Junín y el límite de la provincia de San Luis.