Nikola Kalinic confirmó que no quiso recibir la medalla de subcampeón

21/07/2018

Nikola Kalinic es el gran objetivo del Atlético Madrid para completar su delantera. El delantero croata sigue siendo jugador del Milán, pero su llegada al club madrileño podría cerrarse en los próximos días, cuando se producirá una reunión entre las directivas de ambos clubes. Kalinic fue convocado entre los 23 protagonistas que Zlatko Dali escogió para disputar el Mundial de Rusia, pero el seleccionador tuvo que expulsarlo por negarse a salir en los últimos minutos del debut de Croacia contra Nigeria afirmando sentir dolores en la espalda. Croacia fue subcampeona tras ser derrota en la final por Francia 4- 2 y le otorgaba la medalla de plata a la selección croata.

Una medalla que le correspondería a Kalinic, ya que se encontró en la lista de convocados para asistir al Mundial, pero el jugador habría decidido rechazarla según informó ‘Sportske Novosti’ por no sentirse responsable al no haber jugado en Rusia. La decisión de entregársela fue tomada por el director técnico y sus compañeros pero el punta del Milan a pesar de agradecerles el gesto optó por no recibirla. ‘Gracias por la medalla, pero no jugué en Rusia’ declaró al medio.