Fotos Excarcelan a organizador de cuadreras en causa por violencia

21/07/2018 -

Un organizador de carreras de caballos ayer quedó libre, pero sigue ligado a una causa por incidentes con su joven novia, en Campo Gallo, Alberdi. Según la síntesis de Virginia Lezana, por la Fiscalía, René Osvaldo Cura habría protagonizado un bochorno el 11 de julio último con su novia, María Eugenia Pereyra. En la exposición de la mujer, habría indicado que él vio un mensajes por Facebook y se puso "loco". Sobrevino una andanada de reproches, en cuyo fragor una ex pareja de Cura recibió el maltrato. Abril de gritos Siempre en función a Pereyra, en abril habría visto a la ex del "burrero" trabajando en una carrera, ocasión en que estalló otro de los tantos conflictos. E l más grave fue el del 11, ocasión en que Pereyra arribó llorando a una familiar y endilgó a Cura graves golpes y excesos. Sin embargo, ese mismo ímpetu no se habría trasladado a la denuncia, ya que Pereyra se paralizó y dejó pasar unos días para recién formalizar los cargos. "Controlador" Ante la Fiscalía, la joven acusó a Cura de ser "controlador, arrogante y violento", aclarando que no era el único incidente. Por el contrario, la defensa, a cargo de Sergio Brandán, indicó que su cliente no es violento, carece de antecedentes y libre no entorpecerá el proceso. Después de merituar ambas posiciones, Fiscalía por más detención y defensa proclive a la libertad, la jueza de Género, Norma Morán, concedió la excarcelación a Cura, previa fianza de $ 10.000 que la defensa hizo frente y así logró su cometido.