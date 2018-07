"La selección no está en mi cabeza"

Fotos PALABRAS. En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo rompió el silencio y no le esquivó a la pregunta que todos esperaban sobre la selección.

Tras la desvinculación de Jorge Sampaoli del seleccionado argentino, una de las palabras más esperadas era la de Marcelo Gallardo, nombrado por muchos como candidato a heredar el puesto.

Ayer, el "Muñeco" aceptó que dirigir al combinado albiceleste es "el mayor orgullo para cualquier entrenador", aunque volvió a manifestar sus diferencias con la conducción de la AFA.

Después de 57 días, Marcelo Gallardo rompió el silencio. Y no le esquivó a la pregunta de todos. ¿Qué pasará con la Selección? ¿Le interesa ser el sucesor de Sampaoli? "Soy muy respetuoso de este tema. Los rumores son rumores. No tengo mucho para decir", arrancó en conferencia de prensa, el entrenador del Millonario.

Pero ante la insistencia de si existe alguna chance de que sea el próximo DT de la Selección, el "Muñeco" se bajó. "No recibí ningún llamado. Hoy no está en mi cabeza".

"Si le preguntás a cualquier entrenador, si lo ilusiona dirigir alguna vez a su seleccionado, debe ser el mayor orgullo para cualquiera, pero que me postule para dirigir al seleccionado no va conmigo, de mi boca no va a salir. No he recibido ningún llamado y mi cabeza está en River. Todo el mundo sabe lo que es mi opinión desde hace mucho tiempo sobre todo lo que pasa en el fútbol argentino, sus desprolijidades", aclaró en conferencia de prensa.

Para el director técnico de River Plate, "el Mundial nos demostró todo lo que venimos haciendo mal desde hace mucho tiempo, y es hora de que se empiecen a hacer las cosas bien".

Gallardo recordó que tiene un largo contrato con el club de Nuñez y le "gustaría poder cumplirlo hasta el día que no tenga más energía", porque es su "forma de actuar", "de pensar", y no se va "a desviar de eso por un rumor".

Si bien dijo que "por respeto", se "sentaría a hablar con cualquiera", insistió en que "está claro" su "pensamiento".

"Había un entrenador que había firmado un contrato por cinco años, había un mánager que ya no está más. Un mal resultado en un Mundial hace que se desvanezca todo y que haya confusiones. Deseo que el nuevo comienzo del que se habla pueda ser exitoso y pueda nuevamente encaminarnos y devolvernos el prestigio que supimos tener con estructuras sólidas", manifestó.

Sensación

"Reitero. En lo personal, me llena de orgullo el reconocimiento en general, que se nombre a mi persona en estas situaciones, pero de mi boca no va a salir nada de este tema... Muchos saben mi opinión de lo que pienso del fútbol y todas sus desprolijidades. El Mundial demostró que venimos haciendo las cosas mal desde hace tiempo. Ojalá que después de esto aprendamos", agregó Gallardo.

Cabe recordar que River comenzará la defensa de su bicampeonato en la Copa Argentina, cuando mañana desde las 18 se enfrente con Central Norte de Salta, en el estadio Brigadier Estanislao López de Colón de Santa Fe, por los 32avos. de Final.

Hoy sábado, en el horario de 10 a 13, se podrán retirar las localidades en la boletería del estadio de Colón, y cada persona deberá presentar su respectivo certificado de discapacidad (cupos limitados).