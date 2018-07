Confirmó que no hará incorporaciones

21/07/2018 -

El "Muñeco" Gallardo reconoció que River no se moverá demasiado para incorporar: "Va a ser difícil porque hemos reforzado bien en el último tiempo. Salvo algunas cosas puntuales que estén al alcance, lo haremos. Si no, tenemos un plantel bastante competitivo para lo que vamos a encarar".





Y, ante las preguntas sobre el interés por Pol Fernández y la intención de traer un lateral izquierdo, el entrenador apuntó contra los que generan estos rumores: "Nos ha interesado, en nuestra consideración, ese puesto está cubierto. Y por el lateral, son nombres que no sé de dónde salen. Hay alguien que opera con nombres. No nos hacemos responsables".





También, descartó que haya ofertas por Martínez: "No hay ofertas por ningún jugador más allá de las especulaciones. De acuerdo con los posibles intereses de los clubes europeos para nuestros jugadores".





"Después, todo el mundo sabe que el cierre de mercado de pases en Europa va hasta finales de agosto y que corremos con eso, porque ya nos ha pasado. Pero aparece una cláusula de rescisión y no podemos hacer nada. En ese caso deberemos ver cómo nos arreglamos. Esperemos que no. No hay reemplazante en el mercado para ‘Pity’ ni tenemos la plata", agregó.