Angelici se refirió al mercado de pases de Boca

21/07/2018 -

Daniel Angelici habló también en profundidad sobre el presente de Boca, trazó objetivos y detalló las intenciones xeneizes en el mercado de pases.





"Tenemos un grupo unido, todos están contentos, esperemos empezar bien. El principal objetivo es la Libertadores, es la obsesión", remarcó.





Después, contó: "Estuve rechazando algunas propuestas formales por algunos jugadores. Vino una muy buena desde Arabia por Wanchope Ábila. Le dijimos que no a Ajax por (Lisandro) Magallán... Y eran todas propuestas de dos dígitos, muy altas". Además, reveló: "Por (Cristian) Pavón y (Wilmar) Barrios no llegó nada aún". Y avisó: "Presentamos una nota en AFA y Agremiados para poder liberar el cupo de (Frank) Fabra por su lesión. Creo que tenemos el derecho de pedirlo porque hasta 2019 no podrá participar".





Respecto de la contratación de un arquero, repasó: "En su momento teníamos la posibilidad de traer a (Gerónimo) Rulli a préstamo, pero hace 15 días Real Sociedad cambió y ya no lo presta más. (Agustín) Marchesín no es transferible por el América, así que por un motivo u el otro no pudimos concretar".





"(Nahuel) Guzmán me había manifestado sus intenciones de venir, pero el club se terminó negando. Hoy estamos en foja cero con el tema arquero". Y anticipó: "Vamos a averiguar cómo está la situación de Andrada. Si no se vendió a Villarreal, haremos un intento". Igual, bancó a Rossi: "Por más de lo que dice la gente, yo sé que es un muy buen arquero".