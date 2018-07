Excluyen del hogar a lavacoches por agredir brutalmente a su pareja

Fotos DEFENSA Jiménez subrayó los informes y pericias, favorables al requerimiento de libertad. Castaño fijó residencia en otro hogar.

21/07/2018 -

La jueza de Género, Norma Morán reintegró a la sociedad, pero lejos del hogar conyugal, a un lavacoches acusado de reaccionar furioso y castigar brutalmente a su concubina.

Ello se desprende de la audiencia de ayer, a cargo de la doctora Virginia Lezana y la defensora oficial, Luciana Giménez.

El proceso que las "enfrentó" tiene como acusado a Ramón Esteban Castaño, por apalear a María Rueda, ambos con residencia en el Bº Belén.

Según la denuncia, Castaño atacó con la llave de la moto a Rueda, ni bien salió ésta de la ducha, con el cabello mojado, rumbo a la casa de su madre, en el Bº Huaico Hondo.

Con la bebé en brazos, Castaño habría increpado a Rueda, asegurándole: "Seguro que te vas a ver con tu m....", trascendió.

Diferente fue la historia por Castaño descripta, en su indagatoria reciente.

Bebé y sueño

"En realidad, es ella la que se puso como loca porque la bebé no la dejaba dormir", adujo el detenido.

"Le gritaba barbaridades", acotó. Ante la Fiscalía, el lavacoches manifestó: "Si la he golpeado no fue mi intención. Sí recuerdo que le comenzó a salir un poquito de sangre. Ella ensuciaba toda la calza y me gritaba: ‘Ya vas a ver como te voy a hundir’", resaltó el personaje.

Resolución de la jueza

Después de merituar ambas posiciones, ayer la magistrada dejó caer el martillo legal y concedió la excarcelación a Castaño.

Antes, le fijó reglas de conducta: entre las más importantes, no acercarse a Rueda; no intentar comunicarse bajo ninguna vía; y no olvidarse de sus obligaciones con su pequeña hija.

Terciará algún familiar, con quien el sujeto le enviará dinero para su manutención, hasta tanto otro juez define el futuro en cuanto a visitas a la bebé.