Guarachero, de buen apetito y defensor de la tierra

21/07/2018 -

* "No me esperes que te espero". "Es la primera balada que he compuesto y que quería mostrar en este disco, que sale por Sony Music y Epsa Music y que seguramente se va a abrir hacia otros caminos".

* "Ave en vuelo". "Guaracha santiagueña".

* "Bailando un gato". "Describe a la danza de un tipo que está ahí imaginándose que baila con una mujer que no está".

* "El Quetubí". "Una balada de amor".

* "Campesina". "Los Caimanes la cantaban. Es guaracha santiagueña".

* "Mi tallarín con pollo". "Es una canción que escribí con ese nombre y esa temática sobre una familia de buen comer. Es simpática".

* "Para dar amor". "Habla sobre cuidar nuestra tierra".