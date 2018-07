21/07/2018 -

Franco participará hoy de la Marcha de los Bombos, esa expresión a cielo abierto y horizontal que congrega a miles de almas. El cantautor santiagueño partirá con la columna proveniente desde el sur de la ciudad, sector en donde vive su familia.

"No sé cómo he hecho, pero he acomodado todo para venir a esta fiesta. Con esto te digo todo. Es una expresión genuina de Santiago del Estero. El bombo es un símbolo que nos representa en todo el mundo, tal como sucede con la chacarera", resaltó en diálogo con EL LIBERAL.

"En una de mis historias de Instagram, ponía: ‘Voy a estar en Santiago del Estero y voy a cantar para mi gente, en los lugares en donde mi gente quiere que cante’. Yo creo que paso por ahí, por estar donde está la gente, por cantar y expresar mi arte a esta gente que me ha visto crecer", reflexionó el intérprete de "En marzo" y "Campesina".

"La idea de venir a Santiago para participar de la Marcha de los Bombos es para cantarle a la gente. Esa energía, ida y vuelta, es esencial para mí como artista. Me nutre y de aquí me voy llevando miles de cosas hermosas, que son inspiradoras", consignó.