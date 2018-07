Una ex Gran Hermano confesó: "Pensé en abortar, pero no pude"

Fotos Constanza Álvarez y una confesión en las redes sociales.

Hoy 09:45 -

La ex participante de Gran Hermano, Constanza "Coty" Álvarez anunció en las redes que está embarazada de tres meses y medio y que aunque ahora está contenta, pensó en abortar.

La modelo vivió una relación de siete años y está recientemente separada del padre del bebé. Por este motivo, la noticia del embarazo le causó una "crisis" y mucha angustia.

"No deseaba ser mamá soltera y tampoco creía que era el momento", expresó Coty en un extenso posteo en Instagram en el cual admitió que consideró la posibilidad de un aborto. "Se me pasó por la cabeza, pero no pude", confesó.

De todas formas, dio a entender que a pesar de la separación, su ex pareja se hará cargo del bebé. Su posteo causó miles de comentarios, en tiempos en los que el debate por la legalización del aborto está a punto de ser revisado en el Congreso.