Los Jaguares cayeron 40-23 ante Lions

Hoy 14:07 -

El sueño de los Jaguares de ingresar a las semifinales del Super Rugby quedó archivado en el legendario Ellis Park de Johannesburgo, donde Lions, la franquicia más poderosa de Sudáfrica, los venció por 37-23 en un partido intenso que contó con seis tries, cuatro de los locales. De este modo, los jugadores argentinos entrarán en período de descanso para en algo más de un mes ponerse la celeste y blanca de los Pumas en un nuevo Rugby Championship.

La franquicia de la UAR arrancó con 10 minutos sin fallas y a todo ritmo, colocándose 6-0 con dos penales de Nicolás Sánchez, pero a partir de ahí todo fue de Lions en ese primer tiempo, estableciendo su plan y aprovechando algunos errores que llevaban tiempo sin cometer sus rivales. Hubo un factor mental y deportivo determinante: la apabullante superioridad de los sudafricanos en el scrum. Desde esa formación hicieron la mayor parte del daño.

Un try de Combrinck tras un kick preciso de Jantjies en ventaja de penal abrió la puerta al triunfo de los Lions, que luego anotaron por intermedio de Vorster y de Marx, la gran figura de la tarde, después de interceptarle un pase largo a Bertranou. El 24-6 parecía imposible de remontar a esa altura, ya que además varios jugadores de Jaguares lucían cansados por el ritmo y los 1.700 metros de altura de Johannesburgo.

Un penal de Sánchez al final del primer tiempo acortó la distancia y no bien comenzó el complemento, una gran jugada, con De la Fuente tocándola más de una vez, terminó en try con Delguy escurriéndose sobre la línea de touch. La conquista le dio impulso al equipo dirigido por Mario Ledesma y desde ahí, 5 minutos después, Matera, el capitán, ingresó como una tromba luego de un continuado y dejó la chapa 27-23. A tiro.

Pero fue una ilusión. Lions, con el scrum, retomó el control. Y precisamente de esa formación consiguió un penal que lo lanzó a un line. Y desde allí anotó el try de Coetzee, que ahí sí definió el trámite, más aún cuando Jantjies clavó un sensacional drop a los 24 y estiró la ventaja a dos tries convertidos.

No fue un buen partido de Jaguares, ya que resultó ampliamente dominado en el scrum y cometió más errores de manejo que lo habitual. Sin embargo, el equipo nunca se rindió en las adversidades, intentó todo el partido y terminó con una imagen más que digna su participación en su tercer Super Rugby. Dejó buenas bases para el año que viene, ya que además amplió su base con algunos jugadores que no estaban en el sistema.

Fue el último partido de Sánchez con la camiseta de Jaguares, ya que el apertura viajará a Francia a fin de año para incorporarse al Stade Francais.

Lions, de este modo, llegó por tercera vez consecutiva a las semifinales. El sábado próximo será local ante los Waratahs australianos, que hoy eliminaron a los Highlanders neozelandeses. La otra semifinal la disputarán Crusaders y Hurricanes, asegurando a un equipo de Nueva Zelanda en la final.

La síntesis del partido

Lions: Andries Coetzee; Ruan Combrinck, Lionel Mapoe, Harold Vorster, Aphiwe Dyantyi; Elton Jantjies, Ross Cronjé; Warren Whiteley (capitán), Cyle Brink, Kwagga Smith; Franco Mostert, Marvin Orie; Ruan Dreye, Malcolm Marx, Jacques van Rooyen. Entrenador: Swys de Bruin.

Jaguares: Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni; Nicolás Sánchez, Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Tomás Lezana, Pablo Matera (capitán); Marcos Kremer, Guido Petti; Nahuel Tetaz Chararro, Agustín Creevy, Santiago García Botta. Entrenador: Mario Ledesma.

Tantos primer tiempo: 4m. y 6m. penales Sánchez (J), 7m. try Combrinck convertido por Jantjies (L), 14m. try Vorster convertido por Jantjies (L), 25m. penal Jantjies (L), 27m. try Marx convertido por Jantjies (L), 37m. penal Sánchez. Resultado parcial: Lions 24-Jaguares 9.

Tantos segundo tiempo: 1m. try Delguy convertido por Sánchez (J), 7m. try Matera convertido por Sánchez (J), 16m. try Coetzee convertido por Jantjies (L), 24m. drop Jantjies (L).

Cambios segundo tiempo: Marnus Schoeman por Brink (L), 13m. Dylan Smith por Van Rooyen (L), 17m. Santiago Medrano por Tetaz Chaparro (J), 21m. Courtnall Skosan por Dyantyi (L), 22m. Julián Montoya, Juan Pablo Zeiss y y Sebastián Cancelliere por Creevy, García Botta y Moroni (J), 24m. Matías Alemanno, Tomás Lavanini y Juan Leguizamón por Guido Petti, Marcos Kremer y Ortega Desio (J), 30m. Lourens Erasmus por Orie y Corne Fourie por Marx (L), 32m. Johannes Jonker por Dreye (L) y Martín Landajo por Bertranou (J).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)

Estadio: Ellis Park, Johannesburgo.