VIDEO | El “hombre bala” le erró al blanco y un payaso lo salvó

Fotos El “hombre bala” le erró al blanco y un payaso lo salvó

Hoy 18:05 -

El público disfrutaba del show del American Circus el pasado jueves en el Mall Arauco Maipú, en las afueras de Santiago, Chile. Hasta que llegó uno de los momentos más esperado: el disparo del "hombre bala".

El acróbata salió volando como se esperaba que lo hiciera, pero nunca impactó en la red, como debía hacerlo. En cambio, siguió de largo y terminó arriba de un payaso.

Los espectadores no sabían si era parte del show o no, pero rápidamente se hizo evidente que no estaba en los planes. El "hombre bala" sufrió fracturas en una rodilla y en la quijada, pero está fuera de peligro. Su compañero no sufrió lesiones.

El operador del cañón que lo disparó reconoció su responsabilidad en el accidente. "No desconecté la manguera de alimentación de aire, el compresor me hizo retorno de aire desde su acumulador y me elevó la presión, lo cual ocasionó que hiciera mayor distancia que la programada", dijo a Tele13.

A su vez, la compañía circense difundió un comunicado esa misma noche. "Nuestra actividad, que tiene como fin entretener a las familias, no está exenta de riesgos y por ello contamos con todas las medidas de seguridad tanto con nuestros artistas como el público que asiste a los espectáculos".