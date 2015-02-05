CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Julio de 2018
Por El Liberal
22/07/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 KALLY’S MASHUP
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CINE: EN BUSCA DE LA FELICIDAD
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. EN BUSCA DE LA FELICIDAD (CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 POR EL MUNDO
00.30 ¿QUÉ COMEN LOS QUE SABEN?
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
CANAL 7
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 EQUILIBRIOS: PARQUES NACIONALES
18.00 URBANAMENTE
19.00 ARGENTINA, DECIME QUÉ SE SIENTE
CANAL 9
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CINE DE LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 PASAPALABRA
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 EN VIAJE
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (F) DEFENSA Y JUSTICIA VS. VILLA MERCEDES
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
23.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. UNIÓN SANTIAGO
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE – NACIONAL B
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
22.00 SOLO FÚTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.22 PARQUE JURÁSICO
09.49 EL PLANETA DEL TESORO
11.37 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO
13.24 ANT BULLY - LAS AVENTURAS DE LUCAS
15.03 PARQUE JURÁSICO
17.30 GIGANTES DE ACERO
19.58 EL ILUSIONISTA
22.00 EL DÍA DEL JUICIO
23.59 EL SOBREVIVIENTE
TCM
08.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
08.48 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
11.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
12.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.58 HOLLYWOOD ONE ON ONE
13.23 EPIDEMIA
15.14 EL 6º DÍA
17.56 BATMAN VUELVE
20.15 D-TOX
22.00 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS
23.35 LA COSA
TNT
06.00 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
07.36 SHERLOCK HOLMES
09.51 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
11.32 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
13.42 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
15.33 UNA PAREJA EXPLOSIVA
17.26 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
20.06 DESPUÉS DE LA TIERRA
22.00 LA CENICIENTA
00.02 ESTA CHICA ES UN DESASTRE
SPACE
06.59 MCFARLAND. SIN LÍMITES
09.32 TERRENO SALVAJE
11.33 MÁXIMO RIESGO
13.24 RESCATE EN EL METRO 123
15.27 CIRQUE DU FREAK. EL APRENDIZ DE VAMPIRO
17.32 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA
19.12 2012
22.15 GUARDIANES DE LA GALAXIA
CINECANAL
11.40 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
13.20 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DE
15.25 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE LOS CAÍDOS
18.00 JACK REACHER. SIN REGRESO
20.05 XXX. REACTIVADO
22.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 SHARK TANK COLOMBIA
09.00 TOP CHEF
11.00 TORNEO WTA DE BUCAREST
13.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
14.00 ONCE UPON A TIME
17.00 AMERICA’S GOT TALENT
19.00 TOP CHEF
22.00 SIRENA
23.00 SIRENA
A DÓNDE IR
CASA ARGAÑARAZ ALCORTA (LIBERTAD 175)
+HOY Y EL PRÓXIMO DOMINGO 29 TEATRO PARA CHICOS CON “SOMBRAS Y TRAPOS”, CHARO CHARITO” Y “LA MUECA”. SIEMPRE A LAS 17.
ESCUSA (MONTE KENT, ENTRE CALLES 16 y 17)
* MAÑANA, DE 12 A 20, VARIETÉ FEMINISTA: TATIANA DÍAZ, CAROLINA JAKAS, NATALI JUGO, MAIRA TORRES, NORA DÍAZ, DOÑA SHALU, BABEL, MAURA BISHO, CECILIA ESCOBAR, DJ MARÍA ROCHA; ADEMÁS DEL CENTRO SEPÚLVEDA Y EL TALLER DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+MARTES 24, A LAS 22, DEMI CARABAJAL, ERNESTO GUEVARA Y MARIANO SARQUIZ.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
* EL JUEVES 26, A LAS 21, IÑAKI URLEZAGA CON “ÚLTIMA FUNCIÓN”. * VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, “OFICIAL GORDILLO”.
SIXTO BAR (AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+VIERNES 27, A PARTIR DE LAS 23, SE PRESENTARÁ MARCELO TORRES.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/07 -12:30 (Cast) 15:00
(Cast) 17:30 (Cast)
RASCACIELOS (3D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
22/07 - 25/07 - 22:40 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/07 -13:20 (Cast) 15:25
(Cast) 17:40 (Cast)19:55 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
HOY AL 25/07 22:00 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/07 -12:20 (Cast) 14:25
(Cast) 16:30 (Cast) 18:35 (Cast)
RASCACIELOS (2D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
22/07 - 25/07 22:50 (Subt)
RE LOCA (2D)
COMEDIA (16 años)
HOY AL 25/07 - 20:00 (Cast)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 25/07 - 13:30 (Cast) 15:40
(Cast)
MAMMA MÍA , VAMOS
OTRA VEZ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 25/07 18:00hs (Cast)
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
(2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
HOY 20:20 (Subt) 22:35 (Subt)
00:45 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/07 - 12:50 (Cast) 15:20
(Cast) 17:50 (Cast)
SECRETOS OCULTOS (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
22/07 -25/07 -20:20 (Subt) 22:35
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 15:40 - 16:30 -
17:50 - 18:50 - 22:30
CASTELLANO 3D 21:00
RASCACIELOS: RESCATE
EN LAS ALTURAS APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:10
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
APTA 16 AÑOS CASTELLANO
2D 22:50
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 15:00- 17:30-
20:00
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10