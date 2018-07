CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de Julio de 2018

22/07/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 KALLY’S MASHUP

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CINE: EN BUSCA DE LA FELICIDAD

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. EN BUSCA DE LA FELICIDAD (CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 POR EL MUNDO

00.30 ¿QUÉ COMEN LOS QUE SABEN?

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

CANAL 7

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 EQUILIBRIOS: PARQUES NACIONALES

18.00 URBANAMENTE

19.00 ARGENTINA, DECIME QUÉ SE SIENTE

CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

10.00 CINE DE LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 PASAPALABRA

22.00 PPT

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 EN VIAJE

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (F) DEFENSA Y JUSTICIA VS. VILLA MERCEDES

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

23.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. UNIÓN SANTIAGO

CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE – NACIONAL B

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

22.00 SOLO FÚTBOL

23.00 LA FIJA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.22 PARQUE JURÁSICO

09.49 EL PLANETA DEL TESORO

11.37 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO

13.24 ANT BULLY - LAS AVENTURAS DE LUCAS

15.03 PARQUE JURÁSICO

17.30 GIGANTES DE ACERO

19.58 EL ILUSIONISTA

22.00 EL DÍA DEL JUICIO

23.59 EL SOBREVIVIENTE

TCM

08.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

08.48 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

12.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.58 HOLLYWOOD ONE ON ONE

13.23 EPIDEMIA

15.14 EL 6º DÍA

17.56 BATMAN VUELVE

20.15 D-TOX

22.00 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS

23.35 LA COSA

TNT

06.00 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

07.36 SHERLOCK HOLMES

09.51 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

11.32 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

13.42 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

15.33 UNA PAREJA EXPLOSIVA

17.26 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

20.06 DESPUÉS DE LA TIERRA

22.00 LA CENICIENTA

00.02 ESTA CHICA ES UN DESASTRE

SPACE

06.59 MCFARLAND. SIN LÍMITES

09.32 TERRENO SALVAJE

11.33 MÁXIMO RIESGO

13.24 RESCATE EN EL METRO 123

15.27 CIRQUE DU FREAK. EL APRENDIZ DE VAMPIRO

17.32 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA

19.12 2012

22.15 GUARDIANES DE LA GALAXIA

CINECANAL

11.40 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

13.20 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DE

15.25 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE LOS CAÍDOS

18.00 JACK REACHER. SIN REGRESO

20.05 XXX. REACTIVADO

22.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 SHARK TANK COLOMBIA

09.00 TOP CHEF

11.00 TORNEO WTA DE BUCAREST

13.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

14.00 ONCE UPON A TIME

17.00 AMERICA’S GOT TALENT

19.00 TOP CHEF

22.00 SIRENA

23.00 SIRENA

A DÓNDE IR

CASA ARGAÑARAZ ALCORTA (LIBERTAD 175)

+HOY Y EL PRÓXIMO DOMINGO 29 TEATRO PARA CHICOS CON “SOMBRAS Y TRAPOS”, CHARO CHARITO” Y “LA MUECA”. SIEMPRE A LAS 17.

ESCUSA (MONTE KENT, ENTRE CALLES 16 y 17)

* MAÑANA, DE 12 A 20, VARIETÉ FEMINISTA: TATIANA DÍAZ, CAROLINA JAKAS, NATALI JUGO, MAIRA TORRES, NORA DÍAZ, DOÑA SHALU, BABEL, MAURA BISHO, CECILIA ESCOBAR, DJ MARÍA ROCHA; ADEMÁS DEL CENTRO SEPÚLVEDA Y EL TALLER DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+MARTES 24, A LAS 22, DEMI CARABAJAL, ERNESTO GUEVARA Y MARIANO SARQUIZ.

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

* EL JUEVES 26, A LAS 21, IÑAKI URLEZAGA CON “ÚLTIMA FUNCIÓN”. * VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, “OFICIAL GORDILLO”.

SIXTO BAR (AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+VIERNES 27, A PARTIR DE LAS 23, SE PRESENTARÁ MARCELO TORRES.

CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/07 -12:30 (Cast) 15:00

(Cast) 17:30 (Cast)

RASCACIELOS (3D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

22/07 - 25/07 - 22:40 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/07 -13:20 (Cast) 15:25

(Cast) 17:40 (Cast)19:55 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

HOY AL 25/07 22:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/07 -12:20 (Cast) 14:25

(Cast) 16:30 (Cast) 18:35 (Cast)

RASCACIELOS (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

22/07 - 25/07 22:50 (Subt)

RE LOCA (2D)

COMEDIA (16 años)

HOY AL 25/07 - 20:00 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 25/07 - 13:30 (Cast) 15:40

(Cast)

MAMMA MÍA , VAMOS

OTRA VEZ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 25/07 18:00hs (Cast)

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

(2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

HOY 20:20 (Subt) 22:35 (Subt)

00:45 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/07 - 12:50 (Cast) 15:20

(Cast) 17:50 (Cast)

SECRETOS OCULTOS (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

22/07 -25/07 -20:20 (Subt) 22:35

(Subt)

HÍPER LIBERTAD

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 15:40 - 16:30 -

17:50 - 18:50 - 22:30

CASTELLANO 3D 21:00

RASCACIELOS: RESCATE

EN LAS ALTURAS APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:10

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

APTA 16 AÑOS CASTELLANO

2D 22:50

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 15:00- 17:30-

20:00

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10