Advierten a los consumidores que tengan mucho cuidado

Para los conocedores, que no son muchos, es una droga para consumir en dosis pequeñas. Y en Argentina no estamos acostumbrados a eso. Consumirla como si fuera cocaína u otras drogas podría ser un problema. Falta información, no se sabe cómo consumirla. De todas formas, el "Tuci’ que hay en Argentina debe estar híper rebajado, conjeturan.

Según el ambiente narco colombiano, para ellos no es negocio vender "Tuci" en la Argentina. Los que se dedican a eso transportan más de dos kilos por viaje. Y al narco colombiano nunca caracterizó el microtráfico, sino el traslado de cargamentos a otros países.

Sí o no

El hombre clarifica que es negocio sólo si estiran la droga con otros productos.

También hay compatriotas que se dan el lujo y encargan cantidades para consumo personal, o paisanos colombianos que se enteran que está por arribar un familiar o un amigo y les encargan 10 o 20 gramitos, para disfrutar de la original.

Advierten que un consumo desmesurado, descontrolado, puede acarrear problemas cardíacos.