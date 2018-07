Fotos Old Lions juega un partido clave ante Gimnasia y Tiro

Old Lions recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta, en tanto que Santiago Lawn Tennis será anfitrión de Tucumán Lawn Tennis, en los encuentros que hoy desde las 16 afrontarán los equipos santiagueños por la quinta fecha de la primera fase del Torneo Regional del NOA. Sin dudas la mayor atracción de la jornada dominguera estará centrada en Costanera y Pastor Mujica, donde Old Lions (quinto con 7 puntos) y Gimnasia y Tiro (cuarto con 9) protagonizarán un duelo clave en la lucha por ocupar una de las cinco plazas de la Zona B que darán pasaje al Súper 10. Hasta el momento ambos están consiguiendo el objetivo, pero tienen muy cerca a Tucumán Lawn Tennis, por lo que deberán luchar hasta el final para conseguir el objetivo. Una victoria de los viejos leones será muy importante, ya que superaría a los salteños, que aún deben quedar libres. El equipo del tucumano José Molina estuvo libre el fin de semana pasado tras haberse impuesto en el clásico y hoy intentará ratificar las buenas actuaciones que ha tenido hasta aquí en el certamen. Mientras tanto en el parque Aguirre, Lawn Tennis (séptimo, sin puntos) recibirá a otro que está en la pelea, Tucumán Lawn Tennis (sexto con 5) y que seguramente vendrá a buscar la victoria y el bonus que le permita meterse en zona de clasificación. Los rojiblancos, que cayeron en los tres encuentros que disputaron y quedaron con muy pocas chances, deberán enfocar el objetivo no tanto pensando en los resultados sino en ir mejorando su juego y continuar dándole rodaje a varios juveniles pensando en todo lo que aún resta de la temporada. Zona Desarrollo Finalmente por la Zona Desarrollo, Santiago Rugby, ya clasificado a la Zona Promoción, irá en busca de su tercera victoria en fila cuando visite a Tafí Viejo. El equipo santiagueño ha ido de menor a mayor en el certamen y quiere llegar en su mejor versión a la segunda fase.