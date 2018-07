Almirón: “No veo nada concreto”

22/07/2018 -

Jorge Almirón ha hecho méritos para estar, al menos, en una larga nómina de candidatos para reemplazar a Sampaoli. Al respecto, dijo: "Me entero por las redes de que mi nombre está instalado. Uno está informado de todo. Pero son especulaciones, no lo tomo muy en serio. Hay muchos nombres y no veo nada todavía concreto. Hay alternativas importantes y nadie ha hablado conmigo. Llegado el momento uno puede analizar. Pero... Es un privilegio. A cualquier entrenador le gustaría", contó.