Completan hoy la 17ª fecha del fútbol infantil

22/07/2018 -

En el marco de las nuevas rondas de los torneos de fútbol infantil y femenino, organizados por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda, hoy partir de las 9, se desarrollarán los partidos correspondientes a la 17ª fecha de los chicos, según el cronograma: Diablos Rojos vs. Bº Quilmes en cancha de Produnoa; Rincón FC vs. Tramo 16 (local); 25 de Mayo (local) vs. Rey de Reyes; Bº Taponazo vs. El Cruce (local); 17 de Octubre vs. Niños Felices en cancha Policía de infantería; Argentinos Unidos vs. Chamacos FC en cancha de Coronel Lugones; Taladrito vs. Cholo Suárez en cancha de Banfield; Villa Unión (local) vs. Gustavo Tapia; Deportivo 25 de Mayo (local) vs. Bío Torres; Irma FC (local) vs. San Fernando. Mañana, lunes 23, se darán los partidos del segundo cuarto de final del fútbol femenino: Defensoras vs. Quilmes; Estrella de Cantoni vs. 17 de Octubre; Estrella de Cantoni vs. 17 de Octubre; Las Aliadas vs. Deportivo Griselda; Bº Salido vs. Las Águilas.