La ciudad de Fernández invita hoy al 21º Encuentro de Quichuistas y Vidaleros

22/07/2018 -

FERNÁNDEZ, Robles (C) En el marco de los festejos por el 128º aniversario fundacional de la "Capital del Agro", se llevará a cabo hoy en el predio Los Quebrachos del ex ferrocarril Mitre, la 21ª edición del tradicional Encuentro de Quichuistas y Vidaleros. En su transcurso, se reconocerá la trayectoria artística de Rubén Palavecino, hijo del memorable y legendario folclorista quichuista don Sixto Palavecino; y se rendirá homenaje a las vidaleras de Buey Muerto Francisca Acosta y "Pancha" Gallardo. Previamente, a las 9, en el polideportivo de la Escuela Nº 814 "Paula A. de Sarmi e n t o " s e c o n c re t a r á e l torneo de artes marciales en el que está en juego la copa Ciudad de Fernández y en la cancha del barrio Las Américas se llevará a cabo un encuentro de las escuelitas de fútbol locales.