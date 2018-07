Un bombisto "Mansero" inspiró un cortometraje de ficción

22/07/2018 -

"El florecer de un bombisto" es el nombre del cortometraje que el cineasta argentino Nico Stefanazzi filmará en Santiago del Estero a partir de octubre próximo. Si bien prefiere no citar en cuál "bombisto santiagueño" se inspiró para esta película, pudo saberse que esa figura es Guillermo "Fatiga" Reynoso, de "Los Manseros Santiagueños", vidalero y eximio ejecutante del instrumento de percusión.

Stefanazzi se encuentra en Santiago para realizar un casting (ya lo hizo con santiagueños residentes en Buenos Aires), no solamente en ciudad Capital sino en otras localidades del interior provincial. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL profundizó acerca de esta producción, ganadora del concurso "Cortometrajes de Ficción", del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

¿Cómo surgió la idea de rodar "El florecer de un bombisto"?

Arranqué con la escritura del corto hace dos años. Comenzó en Santiago del Estero con una pequeña idea y después, a lo largo de dos años, seguí desarrollándola hasta llegar a lo que hoy se titula el cortometraje "El florecer de un bombisto". La verdad, si te develo de dónde nace la historia te estoy develando el final del cortometraje. Entonces, no me quiero adelantar a contar nada porque todavía tampoco está producido, pero nace de un acto que sucedió hace dos años (el 29 de agosto de 2016 fallecía el gran bombisto santiagueño), de un folclorista muy reconocido y que me inspiró a sentarme a escribir un poco lo que genera el bombo en la tradición santiagueña, en la gente, en los músicos. Nace desde ahí.

¿Qué te propones a partir de este cortometraje de ficción?

Más que nada esto que te cuento de las tradiciones y de las raíces folclóricas, de como un instrumento puede generar en los hombres y mujeres el sentir y la pasión por hacer algo. Entonces, como la raíz viene del instrumento del bombo legüero y a partir de ahí poder construir toda una historia de dónde nace ese instrumento y como poder llegar a trascender de persona en persona. Te puedo contar que el cortometraje lo que intenta es poder revalorizar ese instrumento y que empiece a trascender a las nuevas generaciones. Esto es lo que me propongo con esta historia y que se pueda empezar a sentir y llegar a la gente.

¿En qué etapa se encuentra el proceso de realización?

Estamos en la etapa de preproducción. Llegamos a Santiago del Estero para realizar un casting, con la intención de lanzar una convocatoria en la provincia y poder conseguir el personaje principal, además de los personajes secundarios. Más que nada, también, empezamos a recorrer la provincia en busca de la locación adonde nos interesaría filmar y que dan, más que nada, con el paisaje que intenta reflejar el cortometraje.