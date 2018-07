Jessica Green: "Talon es una chica muy corajuda"

22/07/2018 -

Desde el martes 14 de agosto, las 23, SyFy (en el 404 de TIC), estrenará en Latinoamérica la serie de ciencia ficción "The Outpost". La misma transcurre en una Tierra post-apocalíptica gobernada por la fuerza Primer Order, la cual masacrará un pueblo entero e instalará una plaga de sangre envenenada. Una única sobreviviente, Talon, buscará vengarse de los responsables de esta matanza y hacer justicia por los suyos.

Jessica Green, quien interpreta a Talon, en una entrevista genérica a la que tuvo acceso EL LIBERAL, habló acerca de la serie y su persona.

¿Qué es Outpost?

Talon es la última de los "Blackblood" y va al Outpost por una razón. Está en una búsqueda. Va con un propósito y creo que se encuentra como en casa allí porque ella también es una especie de marginada. El Outpost está lleno de inadaptados sociales y gente de todas partes del reino que por algún motivo u otro terminaron en ese lugar.

¿Trata de encontrarse a sí misma?

Sí, es una persona decidida y sabe exactamente lo que quiere y por qué está allí. Es muy interesante cuando conoce a Janzo y a Garret porque ella al principio está en guardia, no confía en nadie. No le interesa hacerse amigos y aparecen estos dos y ella comienza a aflojarse. Es lindo porque empiezas a ver cómo se desarrolla su relación y la manera en la que ella se va abriendo. Luego ves lo abierta que puede llegar a ser.

Cuéntanos sobre tu personaje.

En mi caso, cuando me contrataron para interpretar a Talon me puse loca de alegría porque siempre había querido interpretar un personaje como éste. Adoro los géneros de acción y de ciencia ficción, y el poder incorporar algo del entrenamiento que tuve que hacer para poder obtener este papel. Y poder pelear y darle una paliza a alguien y ser como uno de los muchachos. Talon es una chica aguerrida, y no permite que nadie le pase por encima. Es muy corajuda. Es lindo ver cómo ella evoluciona desde el comienzo del primer episodio hasta donde estamos ahora. Cuando llega al pueblo, no confía en nadie. Está muy a la defensiva y es interesante ver cómo evoluciona su relación con Janzon, Garret y Gwynn, y todos los demás, en realidad.

¿Cómo resultó el entrenamiento físico?

Me entrené durante un año y medio en Australia haciendo artes marciales mixtas antes de obtener este papel. Siempre fui un poco masculina, jugaba al rugby y me crié con hermanos varones. Siempre había querido interpretar un papel con actividad física. También fue muy lindo aprender las técnicas del manejo de la espada.