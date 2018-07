Un carnicero sospecha que podría ser el padre biológico de Luis Miguel

Notas Relacionadas

Hoy 18:48 -

En medio del furor causado por la serie biográfica de Luis Miguel, un carnicero de Alejandro Korn asegura que fue el último novio que tuvo la madre del cantante antes de conocer a Luisito Rey y cree que podría ser el padre del “Sol de México”.

“Ella quería casarse porque se quería ir de la casa. Decía que el padre no la dejaba hacer nada. Yo no quería casarme todavía, era muy chico. La verdad que me quedó la duda de si el pibe podía ser mi hijo”, manifestó Miguel Rivero.

El hombre está casado hace 40 años, tiene tres hijos y nietos. Para él “la única forma de saberlo es si Luis Miguel se decide a averiguarlo”.