FÚNEBRES | 23 de Julio de 2018

23/07/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Aldo Miguel Brandan

- Natividad del Valle Lazo (La Banda)

- Carlos Filimon Lescano

- Lucinda Estrella Oliaga de Drube

- Ramón Enrique Luna

- Manin Javier Giglio (Beltrán)

- Zulema del Valle Campos de Cáceres

- Laureano Carlos Sayago

- Pedro García

- Mercedes Amalia González

- Sonia del Valle Sosa (Clodomira)

- Eva Beatriz Leiva

- María Agripina Orellana

- Piedad Divina Vega (La Banda)

- Pablo Rodrigo Mendieta

Sepelios Participaciones

BRANDÁN, ALDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Su esposa: Reina López, sus hijos: Claudia y Leandro, sus hijos pol. Marcelo y Paola, y nietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de La Paz. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BRANDÁN, ALDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Que en este descanso eterno el Señor te reciba en su regazo. Su hermano Francisco Brandán (Pocho), hermana política Susana Vizcarra, sobrinos María Susana, Rita, Valeria, Natali y Romina Brandán, sobrinos políticos Esteban Colombres (Gata) y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BRANDÁN, ALDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Manuel López, Moni de López e hijos Marcelo, Daniel y Mariangeles López con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRANDÁN, ALDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Romelia Andrade participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Pocho. Mi más sentido pésame a toda su querida familia. Descansa en paz querido Pocho.

CAMPOS DE CÁCERES, ZULEMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Sus hijos: Cachin, Mony, Chuny, Juan, Alejandro y Martín, hijos Pol.: Mariana, Gabriela y Oriana, y nietos, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. Parque de la Paz. C de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHARA DE LARCHER, NADUA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/18|. Dr. Abraham Camilo Brahim, Dra. Camila Mahmud de Brahim y flia., lamentan su fallecimiento. Acompañan a sus hijos Dra. Patricia, e Ing. Guido y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE BAIROS, CLARA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Todos hemos venido a esta tierra con un propósito y no nos cabe la menor duda que tú lo has cumplido con honores y que además has marcado nuestras vidas con los recuerdos que nos has dejado que siempre nos acompañarán y aunque nos duela mucho que te hayas ido, nos queda la esperanza de saber que ahora estás en un lugar mucho mejor y que al fin te encuentras descansando en paz. Su sobrina Tita Díaz y Gustavo.

GALVÁN, OLGA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/18|. Su amiga y vecina de toda una vida, Zully Cardoso de Juárez (Pituca), llora tu partida querida Olguita y vienen a su mente hermosos momentos vividos junto a doña Argina y hermanos en nuestra querida y vieja escuela Sarmiento. Adiós Olguita, descansa en paz.

GEREZ DE LUNA, ALBA LUCI (q.e.p.d.) Falleció 16/7/18|. Cónsul honorario de la República Árabe Siria Dr. Abrahyam Camilo Brahim., Dra. Camila Mahmud de Brahim y familia, lamentan su fallecimiento. Acompañan a su hija Graciela Luna de Japaze y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Su esposo Manuel Guillermo Rodríguez, sus hijos Silvina, Claudia, Víctor, José y la Sra. Amanda Salto participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque El Descanso. Casa de duelo Rivadavia 323 (SV). EMPRESA SANTIAGO.

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Mamá descansa en paz y brille para tí la luz que no tiene fin. Su hija Silvina, nietos Alejandro, Pablo, Gabriela, Adriana y bisnietos Catalina y Francesco participan con profundo dolor su partida, Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque el Descanso.

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Querida hermana tu recuerdo perdurará en nuestros corazones, te extrañaremos mucho y rezaremos por tu descanso eterno. Sus hermanos que no te olvidarán Chicha y Nito y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque El Descanso.

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Su hermana política Cacha, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. María Luisa Llalj y Chicho Fernández participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos.

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Participan con dolor su fallecimiento. Su nuera Carolina, su esposo Manuel, hijos, nietos y bisnietos.

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su ahijada Mabel, su esposo Walter, sus hijos Walter, Agustina, Morena y Melina, su nieta Maika participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Carlos Palazzi y Perla Hid, sus hijos Carlos y Carolina Tejera, Daniel y Roxana Ayunta, María José y Rubén Seiler, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Vecina y amiga de toda una vida. Te tendremos presente siempre en nuestros corazones con esa simpleza, esa humildad, esa mujer que formó su hogar con su querido Manolo, sus hijos y Amanda. Te extrañaremos un montón. Flia. de Rubén Palavecino: Chochi, Clyder, Marcelo y Reyna Moyano y flia.

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Las amigas de su hija Silvina: Paola, Mercedes, Silvana y Eugenia participan y acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Dr. Daniel Chazarreta y su esposa Dra. María Eugenia Garbi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Carlos A. Villalba y Sra. esposa Nora Rago e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de José Luis Rodríguez. Rogamos oraciones en su memoria..

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Directivos de Servishar y Rednor y personal acompañan al compañero Jose Luis en este dificil momento por el fallecimiento de su Sra. madre. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Su amiga y vecina Maria Olga Gattás participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el Parque El Descanso.

LEIVA, EVA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Sus hijos Ariel, Leo, Mary, Mariana, h. pol. Sofía, María, Sergio, nietos Grecia y Lautaro part.. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cem. La Piedad. SERV ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LESCANO, CARLOS FILIMÓN JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Su esposa Luciana, sus hijos: Julio, Antonio, Tito, Guillermo, Marcos, Gringa, Paola, Noemí, Nati, Cecilia y sus respectivas flias. part. su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. de Pampa Muyoj. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA, RAMÓN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Sus hijos Joaquín y Yésica, madre Rosa Luna, hnos. y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer cementerio Vuelta de la Barranca. EMPRESA SANTIAGO.

MENDIETA, PABLO RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Su madre Mónica Mendieta, sus hermanos Fernanda, Marcos, Ramón, Alfredo, Richasrd, su hijo Agustín, sus sobrinos Hugo, Carlos, Tomás y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cementerio Vuelta de la Barranca. Casa de duelo Bº C. Contreras - EMPRESA SANTIAGO.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. "Señor tu hija ya está ante tí, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hija María, hijo político Oscar, nietos, nietos políticos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hijo Emilio, hija política Marisa, nietos Ana Josefina y Maximiliano, nietos políticos Manuel y Adriana, y su consuegra Estela Suárez participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. "Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor". Sus hijos Antonio, Emilio, Miguel Ángel y María Nieves participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Su hijo Miguel y su familia, Teté, Alejandro, Miguel, Viviana y Ana Cecilia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Luci. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Les doy la paz, mi propia paz, que no es la de este mundo. No se preocupen, ni tengan miedo. (Juan 14,27). Sus nietos Paola de Pablo y Pablo Scarano, bisnietos Agostina y Fátima te desiden con amor y ruegan al Señor te reciba en su Reino para que tu alma goce de su gloria. Hasta siempre amada Lucy.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Su sobrino Ernesto Trejo y sus hijos Noel, Checho y Lucía participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Su sobrina María Nieves Trejo y su esposo Rogelio Núñez, sus hijas Laura, Guadalupe y Virginia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Su sobrina política Elena Navarro y sus hijos Noel, Checho y Lucía participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Sus sobrinos Walter, Nena, Jorge, Johanny y Leisa Drube con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Dijo Jesús, ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mi y los haré descansar. (Mt. 11,28 ). Martha y Arnaldo Scarano, acompañamos a nuestra hija política Paola de Pablo, a nuestros consuegros Mary Drube y Oscar de Pablo y flia., en este momento de dolor por la partida de la querida Lucy. Elevamos oraciones en su memoria.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Nos da una razón de reír, llorar, amar, herir y sanar. (Eclesiastés, 3,11). Susy y Paola Scarano, compartimos el profundo pesar de nuestra hna. política Paola de Pablo, sus padres Mary y Oscar de Pablo y flia. por la irreparable pérdida de la abuela Lucy. El Señor conceda paz a su alma y resignación a sus seres queridos.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Lucy querida: se apagó tu vida terrenal, pero la luz de tu estrella continuará brillando por siempre, alumbrando a todos los que tuvimo la dicha de conocerte. Tus vecinos de calle Formosa: Varón Ríos y flia, Toty Costas y Carlos Amánquez, Susana Muratore y flia, Víctor Luna y flia, Mecha Gómez, Alba Cuello, Juan Domingo Muratore y flia, acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor y ruegan por el eterno descanso de su alma.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Familia Villar, Sra. Teresa de Pablo, esposo Ricardo R. Villar y sus tres hijos Fernando, Ricardo y José y sus nueras Guerra María Marcela y Dimensa Natalia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Walter Drube y familia participan con inmenso dolor el fallecimiento de la querida tía Lucy. Acompañamos en el sentimiento a nuestros queridos primos hermanos y familia. Ruegan oraciones en su memoria. Amén.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Querida tía Lucinda, que gran dolor sentí al enterarme de su deceso. Siempre la tendré en mi corazón recordando hermosos momentos compartidos. ¡Descansa en paz tía Lucinda! Elena Navarro y sus hijos Noel, Checho, Lucía y Fabricio participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía querida. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. "Yo pongo mi esperanza en Ti y confío en tu palabra". Me cuesta mucho y duele su partida. Yumi Andrade y flia, acompañan con mucho cariño y dolor a sus hijos y nietos y a toda su querida familia ante dolorosa pérdida. Que descanse en paz mi querida Lucinda y que brille para ella la luz que no tiene fin.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Angélica Suárez de Sosa, sus hijas Silvia y Bety, sus hijos pol. Pedro y Manuel, sus nietas Ma. Angélica, Ma. Constanza y Ana, sus bisnietas Malena y Pilar participan su partida y acompañan en este momentto de dolor a su hijo Emilio, esposa Marisa, nietos Maximiliano y Anay demás fliares., rogando a nuestro Señor les conceda serenidad y consuelo y la querida Lucy la conduzca por senderos de luz hasta su descanso eterno. Oramos en su memoria.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Se durmió nuestra madre y abuela Lucy, la despiden con dolor Tito, su hija en el afecto Nelly, Sandra, Fabián, María Sol y María Luján; Silvina, Fabián, Rocio, Facundo y Guadalupe: Judit; Dario, Sofia y Jazmin.Que descanses en paz abuela Lucy y que brille para ti la luz que no tiene fin. Se ruega una oracion en su memoria.

ORELLANA, MARÍA AGRIPINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Su esposo Jorge Luis Gomez, sus hijos Jorge, José, María, Andrea, Valeria, Viviana, hijos pol. nietos, bisnieto y demás familiares part. el fallec. y sus restos serán inhum,. en el cement. Los Flores a las15 hs. Casa de duelo Monteagudo 436 Bº 8 de Abril. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PALFERRO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Su primo Ramón, sus hijos Claudia, Gustavo, Diego, Carla, Alejandro y sobrinos políticos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PALFERRO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Sus amigos René y Claudia participan con profundo dolor su partida, acompañan a su flia. y ruegan oraciones por su descanso. Gracias por todo Luis.

PALFERRO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. El presidente del Club Atlético Mitre CPN Guillermo Raed, su H.C.D. gerente administrativa Sra. Noemí Únzaga, personal a su cargo, Sr. intendente Sergio Salice y personal de mantenimiento de nuestra institución participan con profundo dolor el fallecimiento de don Luis, gran colaborador de nuestro querido club y le agradecen por su muy buena predisposición con cada una de nuestras inquietudes. Ruegan oraciones en su memoria y que tenga un descanso eterno.

PALFERRO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Ing. Raúl Gallego, su esposa Mirian Garay ruegan por el eterno descanso y acompañan en este difícil momento a la familia. Brille para Luis la luz que no tiene fin.

PALFERRO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Se nos fue un gran árbitro y mejor amigo Gringo. Nica Gerez y familia acompañan en este transe a toda su familia en especial a su esposa Tola. Ruegan oraciones en su memoria.

PALFERRO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Hugo Antonio Arias y flia. participa con dolor su fallecimiento y acompaña en estos momentos a su flia. Ruega una oración en su memoria.

SAYAGO, LAUREANO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Su esposa, hijos, nietos y sobrinos part. su fallec. Sus restyos serán inhum. en el cem. La Piedad a lñas 9 hs. Casa de duelo Pedro L. Gallo 330 s.v. Nº 1 SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SAYAGO, LAUREANO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció 22/7/18|. Sus hermanos Julio y Mercedes, tu sobrina ahijada Mónica participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

SAYAGO, LAUREANO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Erick Orellana y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Participamos con profundo dolor su fallecimiento. Su hermana Rosa Arce, Viviana Arce, sus sobrinos Carla, Marianela, Guadalupe, Natalia, Francisco, sus sobrinos políticos Marcos, Claudio, Humberto, Rubén invitan a la misa que se realizará en la iglesia de Sumampa a las 20 hs.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su amada familia invita a la misa que en su memoria se celebrará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basilica al cumplirse nueve meses de su fallecimiento.

LÓPEZ DE GEREZ, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. "Mamita querida: recordar es fácil para quien tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón". Sus hijos Mary, Carlos, Belkys y Ramón, hijos pol., nietos y bisnietos agradecen el acompañamiento en tan doloroso momento a familiares, vecinos y amigos e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LUNA, RAFAEL (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Fuiste esposo, padre y abuelo ejemplar, vivirás en el corazón de todos nosotros, descansa en paz. Su esposa Elena, sus hijos Carmen, Mary, Silvia, Claudia, Sole, Cristian y Brenda, nietos y bisnietos invitan a la misa al cumplirse un mes de su fallecimiento que se realizará en Catedral Basílica a las 20.15 hs. Ruegan oraciones en su memoria.

MÁRQUEZ, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. "Tu amor y bondad vivirán por siempre en nuestros corazones. Te amamos y extrañamos". Su esposo José María Cáceres, hijos María Alejandra, María José, Nelson Martín y Nuria Mercedes Cáceres Márquez, su hija pol. Analía Paz, nietos Gonzalo y Analucía Cáceres Paz invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la Catedral Basílica, por motivo de cumplirse 9 nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Su familia invita a rogar por su eterno descanso en la última misa de la novena, que se celebrará hoy lunes a las 20,30 en la iglesia Catedral Basílica

POVEDANO, VÍCTOR - BOIX DE POVEDANO, JOSEFA (q.e.p.d.) Fallecieron el 23/7/09 y el 17/01/18|. "Nadie muere para siempre, porque vivirán eternamente en el recuerdo y en el corazón de quienes tuvimos la dicha de tenerlos". Al cumplirse 9 años y seis meses de sus respectivos fallecimientos, sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en el Oratorio Don Bosco. Ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri. Hijo mío, como pensar que la vida puede terminar, en un segundo. Sin pensar nos tocó sentir y vivir ese golpe de la vida, esa pesadilla que no pensamos que se fuera hacer realidad. Pero solo esperamos que cuando nos toque partir podamos volver a verte y sentir tu abrazo nuevamente. Te amaremos siempre. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi. Tu hija Zafi , tu sobrino Rodri, tu abu Pila, familiares, amigos y vecinos nos reuniremos hoy a las 16 hs en tu gruta para recordar 6 años y 7 meses de tu inesperada partida. Que brille la luz que no tiene fin.

SILVA, MILAGROS ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/09|. Milly hijita querida hoy ya pasó nueve años del peor día de mi vida donde tu corazón dejó de latir, que dolor tan grande no tenerte Milly... Me siento como el primer dia te extraño tanto, tanto y sueño con volver a verte. Te amo con toda mi alma. Milly. Tu mamá Valeria.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

LAZO, NATIVIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. La despiden con dolor sus hijos, su esposo y nietos. Sus restos son velados en su domicilio y sepultados en el cementerio de Los Romanos a las 17 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VEGA, PIEDAD DIVINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Sus hijos Poro, Mabel, Mercedes, Marco, Miguel, Juan, Jorge, hijo pol. nieto, bisnieto y demás famil. part. su fallec. y sus restos seran inhum. en el cement. La Esperanza (Clodomira a las 12.30. Casa de duelo s.v. Clodomira. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Zuni, se cumple un año de tu partida, te extrañamos, nuestros corazones conservan intacto tu recuerdo, tus hermosos gestos de amor que nunca olvidaremos. Sus hermanos políticos Lily y Eduardo Coronel sobrinos Cecilia, Claudia, Daniela, Carla, Pablo, Thiago, Isabella. Se ruega una oración en su memoria.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

GIGLIO, MANIN JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Sus padres: Manin y Gabriela, sus hermanos: Giselle, Lourdes y Carla, su abuelo: Manin, part. con profundo dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. de Beltrán. C. de duelo: Sala Velatoria Municipal. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GIGLIO, MANIN JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. En la etapa que estuviste con nosotros, en especial con nuestra hija, hemos conocido a una bella persona, hoy te perdemos físicamente pero, espiritualmente siempre te vamos a recordar nuestro querido niño, Manuel Fernández, Claudio Gómez, sus hijos Agustín, Tiago, Antonella y en especial la novia de Manin, Ariana, participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

GIGLIO, MANIN JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. En el día que tus alas emprendieron el vuelo hacia la eternidad un profundo dolor nos embargó, siempre te recordaremos con mucho cariño. Zulma, José Manuel, José Mario Milanesio y Aida participan acongojados su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

GIGLIO, MANIN JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Tu partida nos dejas un profundo dolor Hugui García, Noemí Gómez, Facu, Vane, Fede, Eve, Juani, Bauty e Indio, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOSA, SONIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el e22/7/18|. Su hijo Leandro Daniel Chávez, su papá Roberto Sosa, su madre Ema Catan, sus hermanos Roberto, Sandra y Nancy Sosa part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cem. La Esperanza a las 11 hs. Casa de duelo Adeodato Herrera 485 s.v. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.