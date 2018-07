Fotos Actores bailaron desnudos y con pañuelos verdes alrededor de figuras del papa Francisco y la Virgen María

23/07/2018 -

En el auditorio del Centro Cultural Municipal de la ciudad de Rafaela presentaron una obra denominada "Dios", en el marco del Festival de Teatro que realiza la municipalidad local desde hace 15 años, donde se mostró a un grupo de personas bailando desnudas, con pañuelos verdes, alrededor de las imágenes de la Virgen María y el papa Francisco. La presentación a sala llena no tardó en generar polémica, principalmente de parte de la comunidad católica. Durante la obra las reacciones se dividieron entre los aplausos y la sorpresa. Sin embargo, una vez finalizada la función no fueron pocos los que en redes sociales hicieron público el malestar. "Dios" representaba una ceremonia católica, se cantaban canciones de misa y se buscó desde el primer momento una interacción con el público. El quiebre fue cuando subieron dos figuras, una del papa Francisco y otra de la Virgen María, a las que dos personas desnudas les colocaron pañuelos verdes -relacionados con quienes promueven la despenalización del aborto- mientras invitaban al público a subir al escenario. Entre los mensajes que circulaban en las redes sociales había fotos del momento e inclusive muchos mensajes interpelando al intendente de Rafaela, Luis Castellano, para saber si estaba en conocimiento de lo que había ocurrido en el festival. Por su parte el obispo local, Luis Fernández, expresó a través de un comunicado que defendía la libertad del arte, pero que en la obra "no se respetó la fe cristiana".