Los Pumas, quintos en el seven de los Estados Unidos

23/07/2018 -

Los Pumas ocuparon la quinta posición en el Mundial de rugby seven llevado a cabo en San Francisco, Estados Unidos, tras derrotar 33 a 7 al seleccionado local. La Argentina consiguió sus puntos a través de los tries de Santiago Mare, Franco Sábato, Matías Osadczuk, y Marcos Moroni; dos conversiones de Gastón Revol, una de Lautaro Bazán Vélez, y un try penal. Los Pumas vieron caer su ingoal en la última jugada del partido con el try conseguido por Martin Iosefo, y la posterior conversión de Madison Hughes. Argentina basó su triunfo en una gran presión sobre los estadounidense; buenas actuaciones individuales, como las de Conrado Roura y Sábato; y el hecho de jugar los últimos minutos con un hombre de más por la sanción recibida por Baker por knockon intencional.