Gran actuación de Santiago en el polvo de ladrillo

Fotos PREMIOS En el cierre, la armada santiagueña estuvo presente casi en todas las categorías en la premiación

23/07/2018 -

Con total éxito finalizó ayer en el Lawn Tennis la disputa del Torneo Nacional de Tenis Seniors 2018 "Madre de Ciudades", evento que contó con la participación de destacadas raquetas del país. El certamen reunió a tenistas experimentados de la Argentina en diferentes categorías.

Se desarrolló tanto en single como en dobles. Cabe destacar la gran actuación que cumplió la armada santiagueña. El evento se desarrolló con un gran nivel de juego y gran camaradería y fue con validez para el ranking nacional. La organización recayó en la subcomisión de tenis del Santiago Lawn Tennis Club y tuvo el reglamento de la AAT.

En varones categoría 35: campeón, Juan Bua (Rosario); subcampeón, Juan Moreira (Bs. As.). C 45: Fernando Guevel (Sgo.); Gustavo Vera (Jujuy). C 40: Marcelo Wolf (Cba.); Luciano Rafael (Sgo.).

C 55: Sergio Alini (Catamarca); Mario Carfí (Sgo.). C 50: Jorge Siufi (Sgo.); Gabriel González de Prisco (Bs. As.). C 65: Juan Wyrytowski (Bs. As.). Jorge Díaz (Tuc.). C 60: Elio Peralta (Cba.); Carlos Ramos Taboada (Sgo.). En Dobles caballeros A: campeones, Mario Frágola /Fernando Guevel (Sgo.); subcampeones, Alfredo Quiroz/Mariano Gómez (Sgo.). Dobles damas A: campeonas, Josefina Mansilla/ Mirna Canata (Sgo.); subcampeonas, Paola Pons/Daniela Rafael (Sgo.). Dobles B campeones, Fabián Lezana/Samir Jozami (Sgo.); subcampeones, Máximio Ruiz/Francisco Alassia (Sgo.).