Old Lions comienza a levantar vuelo

El elenco santiagueño de los Viejos Leones exhibió un rugby práctico para vencer sin problemas a los salteños

23/07/2018 -

Old Lions sacó adelante con mucha autoridad un duro partido ante Gimnasia y Tiro de Salta, al que derrotó por 25 a 3 y sumó de esta manera una victoria clave en su objetivo de meterse en el Súper 10 del Regional del NOA, en tanto que Santiago Lawn Tennis cayó frente a Tucumán Lawn Tennis 27 a 22, en duelos por la 5ª fecha.

El primer tiempo, que terminó igualado 3 a 3, fue bastante pobre. Pero lo que no pudo lograr en todo un tiempo, Old Lions lo consiguió en apenas 10 minutos del complemento, primero con un penal de Ibarra y luego, en una ráfaga que terminó con tries de Leandro Cuello y Juan Pablo Enríquez para darle una casi impensada ventaja de 18 a 3. Y sobre los 29 minutos, una pelota robada en la mitad de la cancha terminó con la corrida del fullback Facundo Coronel para conquistar ese tercer try que deja a los viejos leones más cerca del objetivo.

En el parque Aguirre, Lawn Tennis, que jugó el con un hombre menos casi todo el segundo tiempo, cayó ajustadamente por 27 a 22. Así quedaron las posiciones: 1) Tucumán Rugby 15; 2) Lince, 14; 3) Jockey (Salta) 13; 4) Old Lions 12; 5) Gimnasia y Tiro y Tucumán Lawn Tennis, 9; 7) Santiago Lawn Tennis 1.