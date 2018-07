Rodolfo D’Onofrio volvió a apuntar contra la AFA

23/07/2018 -

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, se refirió de manera crítica a los movimientos que la dirigencia de la AFA está realizando para resolver la crisis que atraviesa el seleccionado argentino, tras el Mundial de Rusia.





"Si te pones a hablar de un técnico antes de tener un proyecto, seguro terminamos mal. Porque cuando venga, y encuentre que las cosas no se pueden hacer y todo no funciona como corresponde, va a salir mal", sentenció D’Onofrio en diálogo con TyC Sports.





Posteriormente, el titular de River agregó que "pedimos serenidad, orden, y apoyo total a todas las autoridades. Tienen el apoyo de River aunque no estemos dentro del Comité Ejecutivo".





"Nosotros quisimos participar de la restructuración de la AFA. Eso lo dijimos hace mucho tiempo. Me atacaron porque dije que la AFA necesitaba una reestructuración total, que había que mover sus cimientos. Evidentemente fue otra la idea que se llevó y nosotros quedamos a un costado", agregó.





Cuando se le preguntó por el predio que la AFA habría comprado en Marbella (España) para convertirlo en un centro de captación de talentos y entrenamiento, D’Onofrio cuestionó esa decisión.





Posición tomada

"En vez de buscar un predio en Marbella empecemos por la Argentina. Es probable que no hayan desembolsado un peso, pero me parece que no es una buena señal. No de que hayan hecho algo en Marbella, sino de que primero hay que tener un proyecto porque si no tenés un proyecto queda como algo medio descolgado", puntualizó.





Respecto de lo que dijo Gallardo en conferencia de prensa hace dos días sobre la posibilidad de la Selección, el presidente de River manifestó: "Él dijo que no tenía problemas en conversar, pero dejó en claro que tiene contrato en River y quiere seguir. Yo no tengo que hablar por Marcelo. No creo que él siga a D’Onofrio. El día que vaya a la Selección será porque no tiene contrato vigente y, segundo, porque quiere ver un proyecto concreto. Quiere ver lo que ve en River, donde existe un proyecto".