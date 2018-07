Fotos Urtubey se acercó a Massa y confía en un PJ más amplio

23/07/2018 -

El gobernador de Salta y uno de los referentes del peronismo no kirchnerista, Juan Manuel Urtubey, aseguró que junto al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, en un mismo espacio, se puede "generar algo diferente en Argentina" de cara al 2019.

Urtubey evitó hablar de una eventual candidatura presidencial al explicar que "no nos sirve como argentinos ni a los que estamos interesados en construir una alternativa política porque si le ponemos nombre propio a la construcción de un espacio seguimos haciendo lo mismo de siempre".

No obstante, si bien dijo que la discusión de los nombres "‘se va a dar el año que viene", dejo en claro que mientras tanto hay que tener iniciativa y avanzar y yo estoy avanzando’.

Cuando se le preguntó de una eventual alianza con Massa, el salteño destacó estar convencido en construir un espacio mucho más amplio que una cabeza, entonces consideró que "si Sergio y el Frente Renovador tienen voluntad de participar de una construcción común, en buena hora, porque podemos generar algo diferente". Al aludir a Cristina Kirchner, Urtubey destacó que hay "una enorme mayoría" de la dirigencia política del peronismo que "quiere plantear alternativas que tengan que ver más con el futuro que con el pasado". Al referirse a la década pasada, admitió que "los hechos de corrupción que se han visto en los últimos tiempos en la Argentina han desprestigiado al peronismo y eso tiene un efecto contagio complicado" porque "no todos los políticos ni los peronistas son corruptos". Acerca de la situación económica, el salteño rechazó que estén "todos obsesionados en que la solución a los problemas argentinos es la reducción del déficit fiscal. Es necesaria pero no es suficiente’ porque ‘si no crece la economía, si no mejoramos la balanza comercial, si no exportamos mas de lo que importamos no generamos divisas y si no crece no hay laburo, no hay desarrollo ni mejor calidad de vida para los argentinos".

Luego llamó a salir de la lógica de la polarización, porque, "esta grieta entre el kirchnerismo y el macrismo, a los únicos que les fue funcional fue a ellos dos".