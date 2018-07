"Tenemos que estar más adelantados a los hechos y actuar, antes de lamentar"

23/07/2018 -

Un fin de semana con cuatro muertes por accidentes de tránsito en nuestra provincia, obligan a una profunda reflexión como sociedad. Además, esta época de vacaciones de invierno que coincide con los festejos de nuestra ciudad puede convertirse en un combo fatal si no tomamos medidas preventivas y responsables desde varios aspectos. El primero, como padres tenemos que asumir nuestras responsabilidades y estar más adelantados a los hechos y actuar, antes de lamentar, y no quedarnos con que a mi hijo nunca le puede ocurrir. Pensemos que esta época es oportuna para juntarse con amigos y a veces esos amigos no tienen la misma costumbre que como padres les hemos enseñado a nuestros hijos. Y más allá de nuestros consejos, pensemos que los contextos y oportunidades son más fuertes y determinantes, y eso los puede (y nos puede) sorprender, muchas veces para mal. Por eso debemos insistir en los cuidados que deben tener. Es que en esta época del año se juntan oportunidades y emociones que a veces nuestros jóvenes no saben controlar y se dejan llevar, sin darse cuenta, por los excesos, y el alcohol es el principal protagonista. Pero ahora no solo es el alcohol, lamentablemente las drogas ilícitas están en todos los barrios, al alcance de todos, y lo más peligroso, es que se convierte en moda. Estos tiempos de mayor permisividad, de integración mal entendida, de nuevas oportunidades, del derecho sin responsabilidad y el facilismo a lograrlo todo sin ningún esfuerzo, lleva a nuestros jóvenes -desgraciadamente a mi entender- a hacer lo que quieran con las normas, y en especial con su propio cuerpo. Por eso, transgredir las normas (como las viales) forma parte de todo esto, y más nos duele cuando son los mismos padres los que incurren en ello o lo incitan, y nuestros jóvenes se quedan sin un modelo firme en qué apoyarse y cada uno hace lo que quiere y lo que le convenga. Consideramos que es oportuna una política de Estado llevada adelante por todos, sin banderías, que haga que la moda sea respetar la norma y ajustar los controles viales y ser más estrictos, poner más énfasis en una campaña preventiva para evitar más muertes. Porque esto, tiene que ver con la vida de todos y no podemos ser indiferentes.