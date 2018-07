Vojvoda, preocupado por la derrota de la "T"

23/07/2018 -

Juan Pablo Vojvoda no se fue conforme con el rendimiento de Talleres, más allá del resultado 1-2 en la derrota ante Belgrano.

El DT "albiazul" dijo que lo que más le preocupó fueron los últimos 20 minutos y que al equipo le faltó ritmo para ‘mover al rival’ con la posesión de la pelota.

"Para tener una opinión más certera hay que verlo fríamente al partido. Hay cosas para mejorar. No me gustaron los 20 minutos finales. Me gustaron algunas acciones aisladas del primer tiempo", comenzó diciendo en la rueda de prensa Vojvoda.

Luego agregó: "En el segundo tiempo hicimos un cambio para poder tener mayor poder ofensivo, pero no lo tuvimos. Me preocupa, se tienen que generar más situaciones de gol. En el entretiempo buscamos más peso ofensivo".

Sobre las dificultades para abrir a Belgrano explicó: "Encontramos un rival que saca la diferencia y luego nuestra labor debía ser mover al rival. Lo movimos, pero no al ritmo como para desequilibrar. Se terminó con una posesión no tan fluida por el viento, por la cancha".