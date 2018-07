La deuda pública aumentó hasta un 80% del PBI en el primer semestre

Fotos CAPUTO. El actual titular del BCRA impulso como ministro de Finanzas el endeudamiento. El stock de deuda pública aumentó un 23%.

El stock de Deuda Pública bruta rozó los U$S 330.000 millones y el ratio en términos del PBI trepó de 57% a 80% en la primera mitad de 2018, "producto del salto cambiario entre fines de junio de este año y el cierre de 2017", según Ecolatina. Sucede dos años después de la reapertura al financiamiento internacional (tras el acuerdo con los holdouts), cuando "la Argentina sufrió una inesperada salida de capitales que desató una crisis cambiaria y elevó peligrosamente el ratio Deuda Pública/Producto", agregó la consultora. En tanto, remarcó que la Deuda Pública relevante (con acreedores privados y organismos internacionales) habría rozado U$S 187.000 millones a fin de junio de 2018, escalando más de U$S 20.000 millones respecto al cierre de 2017. Destacó que "en términos del PBI, el ratio pasó de 30% a 45% en el primer semestre del año, llevando al país al promedio de las economías emergentes". Agregó que si bien es posible que el ratio Deuda Producto se estabilice a futuro, para que ello suceda se tienen que dar varias condiciones: "Cumplir las metas fiscales acordadas con el FMI; superar la recesión en la que ha caído la economía; estabilizar el tipo de cambio real en niveles actuales, y reabrir el acceso al financiamiento externo privado. Respecto del último punto, los inversores sólo van a volver a comprar deuda argentina cuando terminen de digerir la fenomenal emisión de bonos de 2016/17 y observen progresos en materia económica", detalló .