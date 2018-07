Gunn habló tras ser despedido por Disney

23/07/2018 -

El director James Gunn, despedido por Disney de la película "Guardianes de la Galaxy 3" por unos antiguos y controvertidos mensajes en Twitter, aceptó la decisión del estudio Marvel por su comportamiento. "Aunque haya pasado mucho tiempo, entiendo y acepto las decisiones empresariales adoptadas. Incluso muchos años después, asumo toda la responsabilidad por la manera en que me comporté entonces", afirmó el cineasta en un comunicado. "Mis palabras de hace casi una década fueron, en ese momento, errores totalmente fallidos y desafortunados para ser provocador y no reflejan la persona que soy o he sido durante un tiempo", dijo.