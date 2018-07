23/07/2018 -

¿Cómo logras ser coherente en un mercado que busca lo exitoso por sobre lo trascendente? Cuando decidí hacer música tenía bien en claro que la música no es algo que uno compite con el otro para saber si es mejor o es peor. Simplemente, uno se manifiesta tal cual es. Puede ser menos, puede ser más, no importa. Aquí, yo creo que ningún ser humano tiene la capacidad cualitativa o cuantitativa del valor que significa como artista uno en paralelo con otro. Cada uno tiene su alma, su espíritu, su sintonía con el lugar en donde ha nacido y cada uno se manifiesta desde distintas perspectivas o de una forma reflexiva o un razonamiento profundo de para qué está en esto de la música, qué representa la música para uno. Para mí, el valor de una canción no lo vamos a lograr nosotros a través de nuestros egos, de nuestras apetencias personales, porque el valor de una canción nos supera a nosotros y es lo que queda en el aire, lo que queda en el espíritu de la gente, lo que queda de referencia de nosotros cuando ya no estemos en este mundo. ¿"Inmediaciones" es búsqueda, indagación o revelación de Horacio Banegas sobre temas esenciales a la identidad santiagueña? Abro este disco con un parlamento sobre la identidad. Ahí explicó claramente lo que soy. "Soy el presente, soy la memoria, soy el ayer el que vuelve a renacer en el hoy". Esto es sentencioso en todo sentido. Es una búsqueda de mi ser y de tratar de ser coherente con una línea de pensamiento y de ubicarme en lo que soy y represento para la gente. No me puedo olvidar de dónde vengo ni quiénes han sido los que han hecho grande a Santiago culturalmente antes que yo. Siempre trato de encontrar una armonía en una línea de pensamiento, en una visión de ver la vida antes de componer. No quiero hacer la canción exitosa porque la canción, siempre, es más trascendente que nosotros.