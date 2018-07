Fotos "Vengo de un hogar humilde y transité la pobreza"

23/07/2018 -

"Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta". Este fragmento del estribillo de la chacarera "Santiago es pueblo que canta" es la síntesis del amor infinito de Horacio Banegas por su tierra. Es este tema musical, al decir de su autor en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, es "un himno, porque ahí reflejo todo el amor que siento por mi provincia". Todo ese amor, Banegas le declarará este miércoles 25 cuando, en el Parque Aguirre se presente en el espectáculo central del aniversario de la "Madre de Ciudades". ¿Qué representa volver a cantar en los festejos por el aniversario de Santiago? Es importantísimo. Después de muchos años de estar ausente regreso a este escenario para cantar en el cumpleaños de Santiago. Es importantísimo porque soy un referente que la gente ha elegido. Y eso es porque en mis canciones ha encontrado parte de la historia de Santiago del Estero y la idiosincrasia de nuestro pueblo que yo he tratado de reflejar en mi música. Yo le canto a Santiago en todas mis obras desde distintos ángulos, desde la parte social, la emotiva, con mucho amor por mi provincia. Es algo hermoso volver a esta fiesta y poder encontrarme con el pueblo de Santiago y con la gente que viene de distintas partes del país. ¿Cuál es el momento en que logras, como compositor, encontrar las palabras o descripciones justas para hablar de esos momentos sociales e históricos de Santiago? Está instalado en mi ser porque yo vengo de un hogar humilde, en donde he nacido y transitado la pobreza, las necesidades extremas. Desde ahí he construido un amor sublime por mi provincia. No le reclamo nada ni le canto con desesperanza a mi tierra. Le canto siempre en un sentido agradecido, en un sentido de un alto amor por lo que representa para mí, porque gracias a mi provincia soy lo que soy, gracias a su gente y a su idiosincrasia. A través de ello transito la historia de la provincia. En ese sent ido, ¿"Santiago pueblo que canta" es esa declaración de amor? "Santiago pueblo que canta" es para mí un himno, porque ahí reflejo todo el amor que siento y desde la visión que yo enfoco la poética de nuestra provincia. Santiago nos ha dado tanto, nos ha dado la pulsación interior. Yo vivo en Buenos Aires, pero sigo teniendo la pulsación, no del ritmo enloquecido de Buenos Aires, sino la pulsación de mi provincia que es la que me ha dado el equilibrio. La paz de sentirme santiagueño es estar en eje permanentemente, en un acto reflexivo y profundo. Santiago me ha dado el ADN. La chacarera es el ADN nuestro. Por ahí hago un desarrollo de mi parte humana, de mi parte reflexiva de todo lo que significa mi forma, mi ser y todo eso que transitan mis canciones a través de mi alma, de mi espíritu.