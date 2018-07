Un honor estar en una novela de Arthur C. Clarke

23/07/2018 -

¿Estabas nervioso por formar parte de esta miniserie?

"Tengo que ser honesto, no tenía noción de su magnitud hasta que me involucré y estuve dentro del proyecto. Mientras estaba volando en el avión, en pleno proceso de investigación, llegué allí para los ensayos y comencé a decir: ‘¡Oh, Dios mío! ¡Oh, es Arthur C. Clarke!’. Esta fue una novela icónica que durante 50 años dio inicio a una parte de la locura de la ciencia ficción, y ha sido una pieza codiciada que nadie podía entender cómo adaptar porque se pensaba que era demasiado blasfema. Mi actuación se vio alterada cuando tomé noción sobre de la devoción por esta obra y el lugar que ocupa en el género de ciencia ficción. Se convirtió en un honor ser parte de esta adaptación".