Fotos Un joven idealista buscará desenmascar a los alienígenas de "Childhood’s End"

23/07/2018 -

SYFY (404 en TIC) estrenó en Latinoamérica la miniserie de ciencia ficción "Childhoodºs End", basada en la exitosa novela de Arthur C. Clarke. Esta producciónón relata la invasión épica de la Tierra por parte de los Overlords, una raza alienígena, superior a la humana, que buscará el comienzo de una nueva era de paz, salud y seguridad para toda la humanidad. Mike Vogel es su protagonista. Interpreta a Milo Rodericks, quien viajará al planeta de los Overlods para investigar qué es lo que buscan los alienígenas. En una conferencia de prensa, a la que accdedió EL LIBERAL, Mike Vogel habló sobre "Childhood’s End". ¿Qué representó y cómo llegó a tus manos este proyecto? Todos los que trabajamos en TV, en lo que denominamos temporada baja, siempre estamos en la búsqueda de otras cosas para hacer. De esa manera y en esa etapa, es que SYFY se acercó para ofrecerme este proyecto. El único inconveniente, era encontrar la manera de que esta serie no me representara un problema con CBS, señal para la que también estaba contratado, pero Childhood’s End no era una competencia para Under the Dome, así que pude sumarme al show. Creo que ambos espectáculos se beneficiaban uno del otro.