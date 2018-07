Un hombre de fe que le hizo frente a los prejuicios

23/07/2018 -

¿Qué te atrajo de este proyecto? "En el libro, mi personaje (Ricky Stormgren) es un hombre de 60 años, jefe de la UN. En la actualidad que vivimos, este señor no sería considerado un héroe, ni apreciado como tal. Con toda la discordia política y la desconfianza de aquellos que están en el poder, ese personaje termina pareciendo un enemigo. Matt Graham y yo debatimos al respecto. Me pareció tan irónico que nadie quiera representarlo porque podía ser considerado una blasfemia, especialmente durante una época religiosa fuerte en los años 50, 60 y 70 (época en la que se sitúa el libro). La gente decía: ‘No se puede hablar de eso’. Como hombre de fe que soy, encontré temas tan comunes e interrogantes tan grandes, que me maravilló. Este show trata sobre la humanidad, temas religiosos y la existencia en sí misma". ¿Hubo alguna discusión para lograr un final oscuro? "El final significó una discusión fluida que fue evolucionando. Algunas personas tenían miedo de terminar en un lugar, y otras pensaban que era exactamente a donde teníamos que ir. Eventualmente, eso ganó y me alegró de que haya sido así. Para que cualquier redención tenga lugar, es necesario apreciar la fealdad de algunos finales. A menudo, somos muy cuidadosos de ser amables y contar una bella historia. Pero de una manera extraña, creo que termina en una nota de esperanza".