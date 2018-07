Canadá: dos muertos y trece heridos en un tiroteo

Hoy 08:23 -

Un hombre armado abrió fuego el domingo en la noche en el área central de Toronto, Canadá, provocando la muerte de una mujer y trece personas resultaron heridas (una niña se encuentra en grave estado).

El atacante, en tanto, falleció luego de enfrentarse con la Policía, según reportaron las autoridades.

La policía de Toronto informó que respondieron a una llamada alrededor de las 22 (23 de la Argentina) en el distrito de Greektown.

"Catorce víctimas recibieron disparos con una pistola. Una mujer adulta murió. Una niña está en condición crítica de salud. El sospechoso está muerto", confirmó el Departamento de Policía de Toronto a través de Twitter.

El video capturado por un testigo mostró a un adulto vestido de negro y con un sombrero del mismo color caminando rápido y efectuando tres disparos desde la vereda hacia un restaurante.

Algunos presentes relataron a medios locales que oyeron unos veinte disparos y el sonido de un arma que fue recargada varias veces.

