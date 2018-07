Video: Se robó un tractor y protagoniza una insólita persecución

Hoy 17:20 -

La noche de este viernes, la Policía de la ciudad de Denver (Colorado, EE.UU.) realizó una persecución durante una media hora para detener al conductor de un tractor robado, informan medios locales, citando al portavoz policial Tyrone Campbell.

Se reporta que dos agentes resultaron heridos y varios edificios sufrieron daños durante el operativo.

Para detener al fugitivo y evitar más víctimas y daños, un coche patrulla embistió al tractor, según Campbell. Al lograr detener el vehículo, los guardias usaron un táser para reducir al conductor e implicaron a perros policía para impedir su fuga.

El detenido, que resultó mordido por los canes, y los agentes heridos fueron trasladaos al hospital, donde fueron ingresados.

El suceso sigue bajo investigación. Por el momento ha trascendido que el tractor robado pertenece a la empresa pública Denver Water.

La noche de este viernes, la Policía de la ciudad de Denver (Colorado, EE.UU.) realizó una persecución durante una media hora para detener al conductor de un tractor robado, informan medios locales, citando al portavoz policial Tyrone Campbell.



Se reporta que dos agentes resultaron heridos y varios edificios sufrieron daños durante el operativo.



Para detener al fugitivo y evitar más víctimas y daños, un coche patrulla embistió al tractor, según Campbell. Al lograr detener el vehículo, los guardias usaron un táser para reducir al conductor e implicaron a perros policía para impedir su fuga.



El detenido, que resultó mordido por los canes, y los agentes heridos fueron trasladaos al hospital, donde fueron ingresados.



El suceso sigue bajo investigación. Por el momento ha trascendido que el tractor robado pertenece a la empresa pública Denver Water.

End of slow speed chase of John Deere tractor from city park ending at 15th and Market in LoDo in Denver pic.twitter.com/OkLHtZHtwu