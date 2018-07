Video: El drámatico accidente de un 'hombre bala'

Notas Relacionadas

Nahir Galarza pidió una cárcel VIP

Hoy 17:35 -

El 'hombre bala' de un circo en Chile ha sufrido un grave accidente al no aterrizar en el lugar planeado debido a un error de la persona encargada de dispararlo desde el cañón, informa el diario La Cuarta.

El incidente ocurrió este jueves en el American Circus, ubicado en la comuna de Maipú, a las afueras de Santiago. Jaime Almarza Quezada, de 40 años, salió eyectado desde un cañón, pero pasó de largo de las mallas de protección y cayó sobre un payaso, quien amortiguó el impacto del 'hombre bala'.

Almarza sufrió fracturas en la mandíbula y la rodilla, mientras que el payaso recibió solo lesiones leves. Ambos fueron trasladados a un hospital. En tanto, desde la dirección del American Circus expresaron sus "sinceras disculpas a las familias que presenciaron este lamentable accidente, que afortunadamente no pasó a mayores".

Por su parte, el operador del cañón, Luis Álvarez, dijo tener una buena relación con el 'hombre bala' y aseguró que no tenía intenciones de hacerle daño. "Normalmente lo disparo con 80 libras (unos 36 kilos) de presión. Hoy por un error mío no desconecté la manguera y el compresor de aire me quedó haciendo retorno y me levantó las libras de presión. Por ende, tomó una mayor distancia", explicó Álvarez.

El 'hombre bala' de un circo en Chile ha sufrido un grave accidente al no aterrizar en el lugar planeado debido a un error de la persona encargada de dispararlo desde el cañón, informa el diario La Cuarta.



El incidente ocurrió este jueves en el American Circus, ubicado en la comuna de Maipú, a las afueras de Santiago. Jaime Almarza Quezada, de 40 años, salió eyectado desde un cañón, pero pasó de largo de las mallas de protección y cayó sobre un payaso, quien amortiguó el impacto del 'hombre bala'.



Almarza sufrió fracturas en la mandíbula y la rodilla, mientras que el payaso recibió solo lesiones leves. Ambos fueron trasladados a un hospital. En tanto, desde la dirección del American Circus expresaron sus "sinceras disculpas a las familias que presenciaron este lamentable accidente, que afortunadamente no pasó a mayores".



Por su parte, el operador del cañón, Luis Álvarez, dijo tener una buena relación con el 'hombre bala' y aseguró que no tenía intenciones de hacerle daño. "Normalmente lo disparo con 80 libras (unos 36 kilos) de presión. Hoy por un error mío no desconecté la manguera y el compresor de aire me quedó haciendo retorno y me levantó las libras de presión. Por ende, tomó una mayor distancia", explicó Álvarez.