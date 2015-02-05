CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Julio de 2018
A LAS 21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
Por El Liberal
23/07/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO
ARCE
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
(CONTINÚA)
23.15 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.50 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
09.00 NOSOTROS A LA MAÑANA
10.30 LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA
12.00 EL ZORRO
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS.
UNIÓN SANTIAGO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR CANAL 14
(F): DEFENSA Y JUSTICIA VS. VILLA
MERCEDES
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 ( 2ª EDICIÓN )
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.00 NOTI
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA
ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA -
FEDERAL A
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
07.21 TODA NAVIDAD TIENE UNA HISTORIA
09.01 TODO ESTÁ PERDIDO
11.06 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA
12.59 KAMCHATKA
14.58 TODO ESTÁ PERDIDO
17.03 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE
PELÍCULA
17.24 SR. MAGOO
19.05 SECRETARIAT
21.27 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS
MISTERIOSAS
TCM
08.42 LA NIÑERA
09.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
11.12 LA NIÑERA
12.02 PODER ABSOLUTO
14.15 D-TOX
16.00 EPIDEMIA
18.18 FURIA EN DOS RUEDAS
19.50 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA
22.00 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES
TNT
06.17 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
08.03 UNA PAREJA EXPLOSIVA
09.59 DESPUÉS DE LA TIERRA
11.47 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
14.51 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
17.27 LA CENICIENTA
19.26 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE. PARTE 2
22.00 LA ENTREGA INMEDIATA
23.39 MÁXIMA PRECISIÓN
01.37 LA HUÉRFANA
SPACE
06.00 EL ENFOQUE SARATOV
07.32 TARZÁN
09.23 IP MAN. LA PELEA FINAL
11.05 CIRQUE DU FREAK. EL APRENDIZ DE
VAMPIRO
13.13 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA
14.57 2012
17.59 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE UN
GUERRERO
20.06 PRISIONERA DEL ESPACIO
22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA
CINECANAL
11.10 UNA CITA CON TU ÍDOLO
12.45 PEQUEÑOS INVASORES
14.25 ALVIN Y LAS ARDILLAS 3
15.55 MONSTER TRUCKS
17.45 IRON MAN 2
19.55 AMIGOS CON DERECHOS
22.00 EL PRECIO DEL MAÑANA
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY
13.25 ESCÁNDALO
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 LA CRUDA VERDAD
22.00 (DES)ENCUENTROS
A DÓNDE IR
ESCUSA
(MONTE KENT, ENTRE CALLES 16 y 17)
* HOY, DE 12 A 20, VARIETÉ FEMINISTA: TATIANA DÍAZ, CAROLINA JAKAS, NATALI
JUGO, MAIRA TORRES, NORA DÍAZ, DOÑA SHALU, BABEL, MAURA BISHO, CECILIA
ESCOBAR, DJ MARÍA ROCHA; ADEMÁS DEL CENTRO SEPÚLVEDA Y EL TALLER DE
DANZAS CONTEMPORÁNEAS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+MAÑANA, A LAS 22, DEMI CARABAJAL, ERNESTO GUEVARA Y MARIANO
SARQUIZ.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* EL JUEVES 26, A LAS 21, IÑAKI URLEZAGA CON “ÚLTIMA FUNCIÓN”.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, “OFICIAL GORDILLO”.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+VIERNES 27, A PARTIR DE LAS 23, SE PRESENTARÁ MARCELO TORRES.
+JUEVES 9 DE AGOSTO, A LAS 22, ACTUARÁ CHECHELOS.
CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO
SÁBADO 28, A LAS 21, YAMILA CAFRUNE PRESENTARÁ “CAFRUNEANDO”.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/07 -12:30 (Cast) 15:00
(Cast) 17:30 (Cast)
RASCACIELOS (3D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL 25/07 - 22:40 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/07 -13:20 (Cast) 15:25
(Cast) 17:40 (Cast)19:55 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
HOY AL 25/07 22:00 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/07 -12:20 (Cast) 14:25
(Cast) 16:30 (Cast) 18:35 (Cast)
RASCACIELOS (2D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL 25/07 22:50 (Subt)
RE LOCA (2D)
COMEDIA (16 años)
HOY AL 25/07 - 20:00 (Cast)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 25/07 - 13:30 (Cast) 15:40
(Cast)
MAMMA MÍA , VAMOS OTRA
VEZ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 25/07 18:00 (Cast)
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
(2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
HOY AL 25/07 20:20 (Subt) 22:35
(Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/07 - 12:50 (Cast) 15:20
(Cast) 17:50 (Cast)
SECRETOS OCULTOS (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY AL 25/07 -20:20 (Subt) 22:35
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP
CASTELLANO 2D 15:40 - 16:30 - 17:50
- 18:50 - 22:30
CASTELLANO 3D 21:00
RASCACIELOS: RESCATE EN
LAS ALTURAS APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:10
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
APTA 16 AÑOS CASTELLANO
2D 22:50
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 15:00- 17:30- 20:00
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10