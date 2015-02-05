CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Julio de 2018

A LAS 21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

23/07/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO

ARCE

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

(CONTINÚA)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.50 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS


CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

09.00 NOSOTROS A LA MAÑANA

10.30 LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA

12.00 EL ZORRO

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS.

UNIÓN SANTIAGO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR CANAL 14

(F): DEFENSA Y JUSTICIA VS. VILLA

MERCEDES

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 ( 2ª EDICIÓN )

22.30 VIVIR SANTIAGO


CANAL 4

13.00 NOTI

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA

ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA -

FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

07.21 TODA NAVIDAD TIENE UNA HISTORIA

09.01 TODO ESTÁ PERDIDO

11.06 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA

12.59 KAMCHATKA

14.58 TODO ESTÁ PERDIDO

17.03 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE

PELÍCULA

17.24 SR. MAGOO

19.05 SECRETARIAT

21.27 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS

MISTERIOSAS

TCM

08.42 LA NIÑERA

09.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.12 LA NIÑERA

12.02 PODER ABSOLUTO

14.15 D-TOX

16.00 EPIDEMIA

18.18 FURIA EN DOS RUEDAS

19.50 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA

22.00 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES

TNT

06.17 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

08.03 UNA PAREJA EXPLOSIVA

09.59 DESPUÉS DE LA TIERRA

11.47 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

14.51 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

17.27 LA CENICIENTA

19.26 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE. PARTE 2

22.00 LA ENTREGA INMEDIATA

23.39 MÁXIMA PRECISIÓN

01.37 LA HUÉRFANA

SPACE

06.00 EL ENFOQUE SARATOV

07.32 TARZÁN

09.23 IP MAN. LA PELEA FINAL

11.05 CIRQUE DU FREAK. EL APRENDIZ DE

VAMPIRO

13.13 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA

14.57 2012

17.59 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE UN

GUERRERO

20.06 PRISIONERA DEL ESPACIO

22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA

CINECANAL

11.10 UNA CITA CON TU ÍDOLO

12.45 PEQUEÑOS INVASORES

14.25 ALVIN Y LAS ARDILLAS 3

15.55 MONSTER TRUCKS

17.45 IRON MAN 2

19.55 AMIGOS CON DERECHOS

22.00 EL PRECIO DEL MAÑANA

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY

13.25 ESCÁNDALO

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 LA CRUDA VERDAD

22.00 (DES)ENCUENTROS


A DÓNDE IR

ESCUSA

(MONTE KENT, ENTRE CALLES 16 y 17)

* HOY, DE 12 A 20, VARIETÉ FEMINISTA: TATIANA DÍAZ, CAROLINA JAKAS, NATALI

JUGO, MAIRA TORRES, NORA DÍAZ, DOÑA SHALU, BABEL, MAURA BISHO, CECILIA

ESCOBAR, DJ MARÍA ROCHA; ADEMÁS DEL CENTRO SEPÚLVEDA Y EL TALLER DE

DANZAS CONTEMPORÁNEAS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+MAÑANA, A LAS 22, DEMI CARABAJAL, ERNESTO GUEVARA Y MARIANO

SARQUIZ.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* EL JUEVES 26, A LAS 21, IÑAKI URLEZAGA CON “ÚLTIMA FUNCIÓN”.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, “OFICIAL GORDILLO”.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+VIERNES 27, A PARTIR DE LAS 23, SE PRESENTARÁ MARCELO TORRES.

+JUEVES 9 DE AGOSTO, A LAS 22, ACTUARÁ CHECHELOS.

CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO

SÁBADO 28, A LAS 21, YAMILA CAFRUNE PRESENTARÁ “CAFRUNEANDO”.


CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/07 -12:30 (Cast) 15:00

(Cast) 17:30 (Cast)

RASCACIELOS (3D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 25/07 - 22:40 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/07 -13:20 (Cast) 15:25

(Cast) 17:40 (Cast)19:55 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

HOY AL 25/07 22:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/07 -12:20 (Cast) 14:25

(Cast) 16:30 (Cast) 18:35 (Cast)

RASCACIELOS (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 25/07 22:50 (Subt)

RE LOCA (2D)

COMEDIA (16 años)

HOY AL 25/07 - 20:00 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 25/07 - 13:30 (Cast) 15:40

(Cast)

MAMMA MÍA , VAMOS OTRA

VEZ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 25/07 18:00 (Cast)

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

(2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

HOY AL 25/07 20:20 (Subt) 22:35

(Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/07 - 12:50 (Cast) 15:20

(Cast) 17:50 (Cast)

SECRETOS OCULTOS (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY AL 25/07 -20:20 (Subt) 22:35

(Subt)


HÍPER LIBERTAD

HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP

CASTELLANO 2D 15:40 - 16:30 - 17:50

- 18:50 - 22:30

CASTELLANO 3D 21:00

RASCACIELOS: RESCATE EN

LAS ALTURAS APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:10

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

APTA 16 AÑOS CASTELLANO

2D 22:50

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 15:00- 17:30- 20:00

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10

 
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