CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Julio de 2018
A LAS 22.00 VELADA FIESTA ANIVERSARIO DE SANTIAGO
Por El Liberal
24/07/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
22.00 VELADA FIESTA ANIVERSARIO
DE SANTIAGO
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 VELADA FIESTA ANIVERSARIO
DE SANTIAGO (CONTINUACIÓN)
00.30 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
01.45 TODO POR MI HIJA
02.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
12.00 EXPRESS SPORT
13.00 NOTI EXPRESS, PRIMERA
EDICIÓN
13.30 SANTIAGO, NUESTRA
CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS, EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.50 MARVEL’S HULK. DONDE VIVEN LOS
MONSTRUOS
08.21 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO
09.57 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN
10.24 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO
TRIUNFADOR
12.17 LA NUEVA CENICIENTA
14.07 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS
16.01 ESCUCHA TU DESTINO
18.14 PISANDO FIRME
20.11 LA NUEVA CENICIENTA
22.00 MISIÓN ROCKSTAR
TCM
09.10 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
11.33 LA NIÑERA
12.23 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES
14.24 BATMAN VUELVE
16.43 FURIA EN DOS RUEDAS
18.15 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA
20.25 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS
22.00 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA
23.46 TRES REYES
TNT
06.00 10.000 A.C.
07.57 LA GRAN AVENTURA LEGO
09.49 HARRY POTTER Y LA PIEDRA
FILOSOFAL
12.51 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
15.28 UN SUEÑO POSIBLE
17.58 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE. PARTE 2
20.20 LA ENTREGA INMEDIATA
22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
23.57 LA HUÉRFANA
SPACE
06.00 TARZÁN
07.26 IP MAN. LA PELEA FINAL
09.08 LA BRÚJULA DORADA
11.17 CÓDIGO DE FAMILIA
13.54 PRISIONERA DEL ESPACIO
15.48 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE
UN GUERRERO
17.55 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL
PODER
20.02 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO
22.00 JUGADA DIVINA
CINECANAL
11.00 PLANETA 51
12.40 ALVIN Y LAS ARDILLAS 3
14.10 HALCÓN
15.50 UN ROCKERO DE PELOTAS
17.40 EL PRECIO DEL MAÑANA
19.30 LOS SIETE MAGNÍFICOS
22.00 ALIADOS
SONY
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 ONCE UPON A TIME
13.25 SIRENA
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 HOMBRES DE NEGRO 3
22.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+MARTES 24, A LAS 22, DEMI
CARABAJAL, ERNESTO GUEVARA
Y MARIANO SARQUIZ.
+VIERNES 3 DE AGOSTO, A
PARTIR DE LAS 23, TERCER
FESTIVAL MALEGRÍA SOLIDARIO,
CON LAS ACTUACIONES DE
“LA BRASITA DE MI CHALA”,
CLAUDIO ACOSTA, ÁLVARO
OTINETTI, DIEGO FAVAROLO Y
ROCK, EL SOPORTE, LAGARTOS
DUB, SEFTROT, Y LA ACADEMIA
“DANZA ASÍ”. EN BEFENICIO DEL
CENTRO COMUNITARIO DE LA
HERMANA PIEDAD SÁNCHEZ, DE
AÑATUYA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* EL JUEVES 26, A LAS 21,
IÑAKI URLEZAGA CON “ÚLTIMA
FUNCIÓN”.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS
22, “OFICIAL GORDILLO”.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+VIERNES 27, A PARTIR DE LAS
23, SE PRESENTARÁ MARCELO
TORRES.
+JUEVES 9 DE AGOSTO, A LAS 22,
ACTUARÁ CHECHELOS.
CENTRO CULTURAL DEL
BICENTENARIO
SÁBADO 28, A LAS 21, YAMILA
CAFRUNE PRESENTARÁ
“CAFRUNEANDO”.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/07 -12:30 (Cast) 15:00
(Cast) 17:30 (Cast)
RASCACIELOS (3D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL 25/07 - 22:40 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/07 -13:20 (Cast) 15:25
(Cast) 17:40 (Cast)19:55 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
HOY AL 25/07 22:00 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/07 -12:20 (Cast) 14:25
(Cast) 16:30 (Cast) 18:35 (Cast)
RASCACIELOS (2D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL 25/07 22:50 (Subt)
RE LOCA (2D)
COMEDIA (16 años)
HOY AL 25/07 - 20:00 (Cast)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS) HOY AL
25/07 - 13:30 (Cast) 15:40 (Cast)
MAMMA MÍA , VAMOS
OTRA VEZ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 25/07 18:00 (Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
HOY AL 25/07 20:20 (Subt) 22:35
(Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 25/07 - 12:50 (Cast) 15:20
(Cast) 17:50 (Cast)
SECRETOS OCULTOS (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY AL 25/07 -20:20 (Subt) 22:35
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 15:40 - 16:30 -
17:50 - 18:50 - 22:30
CASTELLANO 3D 21:00
RASCACIELOS: RESCATE
EN LAS ALTURAS APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 23:10
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 15:00- 17:30-
20:00
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10