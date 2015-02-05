CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Julio de 2018

A LAS 22.00 VELADA FIESTA ANIVERSARIO DE SANTIAGO

24/07/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

22.00 VELADA FIESTA ANIVERSARIO

DE SANTIAGO

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 VELADA FIESTA ANIVERSARIO

DE SANTIAGO (CONTINUACIÓN)

00.30 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

01.45 TODO POR MI HIJA

02.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS, PRIMERA

EDICIÓN

13.30 SANTIAGO, NUESTRA

CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS, EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

06.50 MARVEL’S HULK. DONDE VIVEN LOS

MONSTRUOS

08.21 TODOS LOS PERROS VAN AL CIELO

09.57 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN

10.24 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO

TRIUNFADOR

12.17 LA NUEVA CENICIENTA

14.07 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS

16.01 ESCUCHA TU DESTINO

18.14 PISANDO FIRME

20.11 LA NUEVA CENICIENTA

22.00 MISIÓN ROCKSTAR

TCM

09.10 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.33 LA NIÑERA

12.23 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES

14.24 BATMAN VUELVE

16.43 FURIA EN DOS RUEDAS

18.15 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA

20.25 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS

22.00 HARD TARGET. OPERACIÓN CACERÍA

23.46 TRES REYES

TNT

06.00 10.000 A.C.

07.57 LA GRAN AVENTURA LEGO

09.49 HARRY POTTER Y LA PIEDRA

FILOSOFAL

12.51 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

15.28 UN SUEÑO POSIBLE

17.58 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE. PARTE 2

20.20 LA ENTREGA INMEDIATA

22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

23.57 LA HUÉRFANA

SPACE

06.00 TARZÁN

07.26 IP MAN. LA PELEA FINAL

09.08 LA BRÚJULA DORADA

11.17 CÓDIGO DE FAMILIA

13.54 PRISIONERA DEL ESPACIO

15.48 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE

UN GUERRERO

17.55 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL

PODER

20.02 ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO

22.00 JUGADA DIVINA

CINECANAL

11.00 PLANETA 51

12.40 ALVIN Y LAS ARDILLAS 3

14.10 HALCÓN

15.50 UN ROCKERO DE PELOTAS

17.40 EL PRECIO DEL MAÑANA

19.30 LOS SIETE MAGNÍFICOS

22.00 ALIADOS

SONY

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 ONCE UPON A TIME

13.25 SIRENA

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 HOMBRES DE NEGRO 3

22.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.


A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+MARTES 24, A LAS 22, DEMI

CARABAJAL, ERNESTO GUEVARA

Y MARIANO SARQUIZ.

+VIERNES 3 DE AGOSTO, A

PARTIR DE LAS 23, TERCER

FESTIVAL MALEGRÍA SOLIDARIO,

CON LAS ACTUACIONES DE

“LA BRASITA DE MI CHALA”,

CLAUDIO ACOSTA, ÁLVARO

OTINETTI, DIEGO FAVAROLO Y

ROCK, EL SOPORTE, LAGARTOS

DUB, SEFTROT, Y LA ACADEMIA

“DANZA ASÍ”. EN BEFENICIO DEL

CENTRO COMUNITARIO DE LA

HERMANA PIEDAD SÁNCHEZ, DE

AÑATUYA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* EL JUEVES 26, A LAS 21,

IÑAKI URLEZAGA CON “ÚLTIMA

FUNCIÓN”.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS

22, “OFICIAL GORDILLO”.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+VIERNES 27, A PARTIR DE LAS

23, SE PRESENTARÁ MARCELO

TORRES.

+JUEVES 9 DE AGOSTO, A LAS 22,

ACTUARÁ CHECHELOS.

CENTRO CULTURAL DEL

BICENTENARIO

SÁBADO 28, A LAS 21, YAMILA

CAFRUNE PRESENTARÁ

“CAFRUNEANDO”.


CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/07 -12:30 (Cast) 15:00

(Cast) 17:30 (Cast)

RASCACIELOS (3D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 25/07 - 22:40 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/07 -13:20 (Cast) 15:25

(Cast) 17:40 (Cast)19:55 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

HOY AL 25/07 22:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/07 -12:20 (Cast) 14:25

(Cast) 16:30 (Cast) 18:35 (Cast)

RASCACIELOS (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 25/07 22:50 (Subt)

RE LOCA (2D)

COMEDIA (16 años)

HOY AL 25/07 - 20:00 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS) HOY AL

25/07 - 13:30 (Cast) 15:40 (Cast)

MAMMA MÍA , VAMOS

OTRA VEZ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 25/07 18:00 (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

HOY AL 25/07 20:20 (Subt) 22:35

(Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 25/07 - 12:50 (Cast) 15:20

(Cast) 17:50 (Cast)

SECRETOS OCULTOS (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY AL 25/07 -20:20 (Subt) 22:35

(Subt)


HÍPER LIBERTAD

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 15:40 - 16:30 -

17:50 - 18:50 - 22:30

CASTELLANO 3D 21:00

RASCACIELOS: RESCATE

EN LAS ALTURAS APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 23:10

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 15:00- 17:30-

20:00

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10

 
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