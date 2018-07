FÚNEBRES | 24 de Julio de 2018

24/07/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Mario Bernardo Cancinos

- Luisa Angélica Ibáñez (La Banda)

- Ana María Adle (La Banda)

- Alfio Horacio Pereyra (Dpto. Figueroa)

- Luis Alberto Ovejero

- María Cristina Moyano (La Banda)

- Helvecia Noemí Andrada de Barraza

- Morales Iván Santiago

- Marcelo Raúl Siragusa

Sepelios Participaciones

ANDRADA DE BARRAZA, HELVECIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Su esposo Bernardo Barraza, sus hijos Claudia, Bernardo, Marta, Sergio Barraza, h. políticos nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 16 horas cementerio Los Flores Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

BRANDÁN, ALDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Su prima hermana Alina del R. Brandán de Oieni, sus hijos María Alina Oieni, Mariano Ramón Oieni, Daniel Leonardo Abdala y su nietito Leito, participan con gran dolor su fallecimiento. Elevan oraciones al Señor por su descanso eterno.

BRANDÁN, ALDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Su prima Lilia Beatriz Brandán, su hijo Ernesto Fernando Brandán y flia, participan su fallecimiento con profunda tristeza y ruegan al Señor por su descanso en paz.

CANCINOS, MARIO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Su esposa Ada, su madre Ñata, sus hijos Maru, Seba, Keko y Sole, sus nietos, hermanos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

CANCINOS, MARIO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Su esposa Rodriguez Ada, sus hijos Maru, Sebastián, Javier, Soledad, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.

CANCINOS, MARIO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Sra. Greta de Chequer, sus hijos, nietos y bisnieto; Patricia Montoya, acompañan en el dolor a Ñati y su familia. Elevan una oración en su memoria.

CANCINOS, MARIO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Dolly Niños y su personal, lamentan el fallecimiento del esposo de nuestra colaboradora de tantos años Sra. Ada Rodriguez y acompañ a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CANCINOS, MARIO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Carlos Fernández, su esposa Dolly M. Vercelli, sus hijos Sandra (a), Fabiana, Ariel y sus respectivas flias, lamentan el fallecimiento del esposo de la Sra. Ada Rodriguez y acompañan en este momento de dolor a toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

CANCINOS, MARIO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Beatriz Vercelli, su hijo Fabián Ruiz, lamentan el fallecimiento del esposo de Ada. Ruegan oraciones en su memoria.

CANCINOS, MARIO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. El Centro de Jubilados y Pensionados Mercantiles saluda y acompaña a su esposa Ada, sus hijos y toda su flia. en este momento de dolor. Mario fue un entusiasta colaborador con el Centro. Su interesante y experimentada opinión siempre tuvo la intencion de promover y desarrollar tareas favorables para la institucion; poco a poco, su quebrantada salud lo fue alejando del Grupo donde junto a Adita, mas que socio era considerado un amigo. Querido Mario: Hoy lamentamos tu partida pero a la vez reconocemos que la voluntad del Señor quizo que dejaras de sufrir aqui para refugiarte y descansar en paz en sus extendidos brazos. ¡Hasta siempre amigo! Rogamos oraciones en tu memoria y pronta resignación para tu flia.

CANCINOS, MARIO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Greta Chequer, sus hijas Paula Molinari y Agustina Molinari y Antonio Abraham, participan el fallecimiento del hijo de la querida Ñata.

CANCINOS, MARIO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Luisa Chequer, sus hijos Eugenio, Florencia, Luciana Prados e Irene Méndez, participan el fallecimiento del hijo de la querida Ñata.,

CANCINOS, MARIO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. José Raúl Uardene y María Isabel Pérez Nazar de Uardene participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Isabel. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Su hermana Betty y familia Trejo comparten su dolor su fallecimiento. Descansa en paz. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Directivos y personal de Dinámica, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Luis Ricardo Marhe, su esposa Luisa Santillán y sus hijos Ricardo, Cecilia, Virginia y Lázaro participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Ernesto Francisco Richard, su esposa María Mercedes Ayud y sus hijos Agustín y Virginia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Ing. Victoria Bucci participa el fallecimiento de la hermana de su querido amigo Nito y madre de su compañera Claudia. Ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MERCEDES AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Sofía L. de Cornejo y su hijo Fabián, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima. Rogamos oraciones en su memoria.

LUNA, CARLOS DANTE DR. (CACHY) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 16/7/18|. Su tía Olga de Quatrini y sus hijos Fernando y Cristian Quatrini y familia, participan con dolor su fallecimiento e invitan a la misa que rogando por su alma se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia La Merced, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

MORALES, IVÁN SANTIAGO (Kikito) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Su hermana Cintia, cuñado Ale Aranda, sobrinas Alay y Prisila, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9,30 en el cementerio La Piedad.

MORALES, IVÁN SANTIAGO (Kikito) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Andrea Ovejero y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9,30 en el cementerio La Piedad.

MORALES, IVÁN SANTIAGO (Kikito) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Tetero, Kuky Ovejero, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, IVÁN SANTIAGO (Kikito) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Familia Ovejero Pepo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este triste momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MORALES, IVÁN SANTIAGO (Kikito) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Sus amigos; Ramiro, Oso, Sofi, Mariela y Walter, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

MORALES, IVÁN SANTIAGO (Kikito) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Su amigo que nunca te olvidará; Ariel Miranda participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flia. en este momento de dolor. Ruega oraciones en su querida memoria.

MORALES, IVÁN SANTIAGO (Kikito) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Gory, Cristina, Cristian, Dany, y Dany, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MORALES, IVÁN SANTIAGO (Kikito) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Pocholo Aranda y familia, participan con profunda tristeza su partida y acompañan a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, IVÁN SANTIAGO (Kikito) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Pepo Ovejero, Lita, Anabel, Kare M., y Jesús, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida flia. en este difícil momento. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

MORALES, IVÁN SANTIAGO (Kikito) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Kiko: tus amigos de siempre los pibes de la Congreso, participan con profundo dolor su fallecimiento. Te extrañaremos todas la vida y rogamos oraciones en tu querida memoria.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Compañeros de su nieta Paola; Marcelo, Silvia, Anahí, Julio, Erika, Federico, Miguel, Antonio y Roberto participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida abuela y ruegan que brille para ella la luz que no tiene fin.

OLIAGA DE DRUBE, LUCINDA ESTRELLA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Manuel Ledesma, su esposa Norma Suárez y sus hijos Adriana, Arturo, Verónica y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la señora Lucy, mamá de Emilio y Marisa y sus nietos Anita y Maxi a quienes acompañamos en el dolor por esta gran pérdida.

OVEJERO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Su esposa Farias Silvia Livia Luz, sus hijos Luis y Maricel sus nietos Sidney, Melanie, Mailén, hijos políticos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 en el cementerio La Piedad Cob. Obra Social Municipal. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.

PALFERRO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Pasaste por la vida dejando huellas profundas por la nobleza de tu alma, tu solidaridad y hombría de bien. Te recordaremos siempre, Alva Pavón de Escontrela, Fany Sayago, Clelia Regazzoni, Yoli Bocci y todos los miembros de la Sociedad Coop. del Hosp. Independencia "Dr Francisco Viano".

PALFERRO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Prof. Alicia Vidal, Prof. Sergio Lara participan con profundo dolor el fallecimiento de quien siempre colaboró en forma desinteresada para con el ISBA "Juan Yaparí".

RODRÍGUEZ, DARÍO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Su esposa Nanci Orellano, sus hijos: Ezequiel, Carolina, Leandro, Mauro, Meliana, Agustin, Valentina y Jazmín, participan su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 hs. en el cementero Parque de la Paz. C. de duelo. P.L Gallo 340 (sv). HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ, DARÍO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Sus tíos Rosi, Mary, Alba, Julio, Olga, Pichón, Carlos, Zully y Orlando, primos Camila, Valeria, Martín, Luciano, Maxi, Iris, Jorge, Ricardo, Gaby, Ramón, Cecilia y Marcela participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, DARÍO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Su madrina Alba Rodríguez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, DARÍO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Ing. Victoria Bucci participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Nanci. Ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, DARÍO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Ing. Carlos Brander, Ing. Victoria Bucci, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Nanci y sus hijos en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, DARÍO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Los compañeros de la secretaría técnica "A" de Dirección General de Catastro de su esposa Nanci; Marta y Juan Paoletti, Walter González, Roque Hernández, José Fernández, Pablo Maldonado, Ing. Victoria Bucci, participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

RODRÍGUEZ, DARÍO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Cuánta tristeza nos deja compadre, cómo entenderlo, para este dolor tan grande, no hay explicación ni consuelo. Familia de Marta y Juan Paoletti participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIRAGUSA, MARCELO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Su esposa Claudia, sus hijos Vanina y Facundo, su nieta Eva y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 15 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P.L.Gallo 330. Sala 1. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

CORTEZ DE SLIWKIN, JUANA E. (Prof.) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/06|. Juany el tiempo no pasa porque vives en el corazón de todos los que te amamos. Su hija Fátima, hermanos, sobrinos, familiares. Se unirán en oración hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica para rogar por la paz de su alma.

ESPÍNDOLA SALTO, CARLOS ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/16|. Sus hijos Carlos, Alberto, Ana, Roxana y Juan, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse dos años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

NÚÑEZ DE LEZCANO, FRANCISCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/13|. Franchezca: ¡¡¡A todas las espinas en tu glorioso nombre, lograste convertirlas en flores!!! Hoy al recordar la magia que tiene tu natalicio, tus hijos Rodolfo, Agustín, Dr. Francisco Edgardo, Arq. Carlos Aníbal y Dra. Liliana Elizabeth Lezcano Núñez con sus respectivas familias; demás familiares y amigos invitan a la misa hoy que se celebrará a las 20.30 hs. en el convento de Santo Domingo.

TUMA DE SÁNCHEZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/16|. "El Señor es mi Pastor nada me puede faltar, en verdes praderas me hace descansar". Madre querida Dios quiso llevarte a su lado, al paraiso celestial, de donde tu luz ilumina y tu recuerdo vivirá eternamente en nuestras vidas". Que descanses en paz". Sus hijos y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en iglesia Catedral.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

QUINTERO, VÍCTOR TOMÁS (Moro) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Sus amigos que siempre lo recuerdan con cariño: Oscar Ferreyra, Fernando Cáceres y Manuel Maya ruegan oraciones por su eterno descanso y la paz de su alma.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ADLE, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Su esposo Hoyos Pedro, sus hijos Anita y José Pedro Hoyos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Cob. Iosep. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.

IBÁÑEZ, LUISA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Sus hijos Ramón, Griselda, Adela, Yaquelina, Daniel, Verónica, Dagoberto, hijos polit. nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 16 hs. en el cementerio La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

MOYANO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Su esposo Miguel Suárez, sus hijos Diego, Gaby, nietos y hermana, sobrinos y demás familiares part. su fallec. y sus restos serán inhumados en el cem. Jardín del Sol a las 15 hs. Casa de duelo s,v, 1 LB. Belg. 532 Serv. Caruso ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MOYANO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Su esposo Miguel Ángel Suárez, sus hijos Gaby y Diego Suárez, sus nietos Estefanía, Nahuel, Rodrigo, Valentina, Agustin, Victoria y Felipe, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11,30 hs en el cementerio Jardín del Sol.

MOYANO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Su hermana Teresita Moyano, su sobrina Natalia, Giselle y Maximiliano Moyano, su sobrino político Gustavo Ocaranza, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11,30 hs en el cementerio Jardín del Sol.

Invitación a Misa

GONZÁLEZ DE DÍAZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/10|. Hoy se cumple 8 años que nos dejaste físicamente, pero siempre estás presente en nuestros corazones. Gracias mami por tanto amor que nos diste. Tus hijos Ana María y Luis, nietos y familiares invitan a la misa que se llevará a cabo el día de hoy a las 20 hs en iglesia Santiago Apóstol. Se ruega una oración en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (UKY) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Hoy se cumple un año de tu partida hacia el Reino del Señor. Muchos años compartidos, 27 años. ''Buena persona, buena madre y buena esposa. Pasamos por distintos momentos juntos. Creo que hicimos hasta lo imposible para salir adelante por tu problema de salud, pero lamentablemente la ciencia no logró combatir tu maldita enfermedad. Yo y nuestros tres hijos aquí vamos reordenando nuestras vidas. Haciendo tareas hogareñas que nunca las hicimos. Yo sé que vos me estás acompañando a seguir adelante. Gracias a Dios no estamos solos, tanto de mi flia. Jaimez, como de la tuya Jorge y amigos. Nos están acompañando siempre. Me dejaste con tres hijos maravillosos, muy responsables cada uno con sus virtudes y algunos defectos, propios de su edad. Su esposo Jorge Jaimez y sus hijos Facundo, Benjamín y Bauti, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

FERRARI, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Querido Joyela: a un mes de tu partida, tu ausencia nos sigue doliendo pero tu recuerdo permanecerá hoy y siempre en nuestros corazones. Marcaste muchas vidas en tu paso, con tu bondad, tu cariño y tu generosidad, por lo que extrañarte es inevitable. Fuiste un padre para nosotras y sabiendo que nuestros padres recibieron en sus brazos a su adorado hijo, deseamos que junto a ellos seas esa luz que guie nuestras vidas. Descansa en paz hermano. Tus hermanas Rubia, Lucy, Chicha, Evita y flia.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, DARDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus compañeros del Colegio San Alfonzo Ligorio de Añatuya, Promoción 1972, participan con profundo pesar el fallecimiento del compañero y amigo Dardo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GIGLIO, MANIN JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. "Hoy el cielo está de fiesta, un ángel abrió sus alas y voló a lo más alto". Ángel, Ema, Marisol, Pablo y Daniel Castillo, con profunda congoja participan su partida el Reino Celestial.

GIGLIO, MANIN JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. "Tu voz privilegiada se silenció, pero tu calidez humana permanecerá por siempre, quienes te conocimos". La comunidad educativa de la escuela N° 12 "Benjamín Lavaisse" de Villa Robles participa con profundo pesar el fallecimiento del ex docente de la institución y acompañan a su familia y a la comunidad educativa de la Escuela N° 966 de Morcillo en este difícil trance.

NIEVA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Dra. Silvia Leticia Ibarra y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda la flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

NIEVA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. La comisión directiva y personal administrativo del Círculo Médico de Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo y acompañan a su hermano Andrés Nieva en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PEREYRA, ALFIO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Sus esposa Campos Lucila, sus hijos Eduardo, Manuel, Gustavo, Mariela, Alfio, Matías y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. Dpto. Figueroa. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.

SAAVEDRA, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) falleció el 22/7/18|. Personal directivo, docente de la Esc. nº 411 "Francisco Morales" de Señora Pujio participan el fallecimiento del padre de su compañero de tareas Julio Saavedra. Elevan oraciones en su memoria.