Se viene el 3x3 de la Liga Nacional a Santiago del Estero

24/07/2018 -

El próximo sábado, se desarrollará el torneo 3x3 de la Liga Nacional del Básquet en esta capital. El mismo tendrá lugar en la explanada del Fórum, y ya tiene cronograma confirmado. El jueves, se realizará la conferencia de prensa que oficializará el evento.

En este sentido, este será el cronograma de encuentros. Grupo A: 11, Ameghino vs. Olímpico.

11.45: Ameghino vs. La Unión. 12.30: Olímpico vs. La Unión.

GRUPO B: 11.20: Regatas vs. Obras; 12.05: Quimsa vs. Obras; 12.50: Quimsa vs. Regatas.

Final: a las 13.20, Ganadores de Grupo A y B.