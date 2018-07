El mercado se sigue moviendo

Fotos MAURO ZÁRATE LLEGÓ A BOCA Y COMENZÓ A DEMOSTRAR TODA SU JERARQUÍA.

ALDOSIVI DT: Gustavo Álvarez. Llegaron: Denis Stracqualursi (Tigre), Facundo Castillón (Lanús), Jefferson Mena (Independiente Medellín, Colombia), Juan Galeano (San Martín de Tucumán), Luciano Pocrnjic (Newell's), Dardo Miloc (Atlético Tucumán), Emiliano Ozuna y Leonardo Areal (Estudiantes de La Plata), Leonel Galeano (Godoy Cruz de Mendoza), Juan Ignacio Silva (Gimnasia La Plata), Lucas Hernán Villalba (Independiente), Matías Pisano (Xolos de Tijuana, México), Federico Gino Acevedo Fagúndez (All Boys), Fabián Assmann (Agropecuario), Iritier (Tigre) y Sapetti ( Dálmine). Se fueron: Leandro Somoza y Diego Villar (se retiraron), Maximiliano Velázquez (Ferro), Franco Canever y Emiliano Ellacópulos (Instituto de Córdoba), Iván Centurión (Almirante Brown), Ezequiel Parnisari (Agropecuario Argentino de Carlos Casares), Arnaldo González y Orfano (Nueva Chicago), Roberto Brum (Temperley). ARGENTINOS JRS. DT: Alfredo Jesús Berti. Llegaron: Raúl Bobadilla (Borussia Möenchengladbach), Oscar "Junior" Benítez (Benfica, Portugal), Julián Illanes (Fiorentina, Italia), Franco Alexis López (River) y Mauro Maidana (Independiente Rivadavia de Mendoza). Se fueron: Lucas Barrios (Colo Colo, Chile), Nicolás González (VFB Stuttgart, Alemania), Guillermo Benítez (Guaraní, Paraguay), Leonel Mosevich (FC Saint Gallen, Suiza), Juan Camilo Saiz (Cerro Porteño, Paraguay), Sebastián Riquelme (Unión San Felipe, Chile), Javier Cabrera (Deportivo Toluca, México), Nahuel Barragán (Olimpo de Bahía Blanca), Maximiliano Cavallotti (Central Córdoba de Santiago del Estero), Patricio Matricardi (volvió de Gimnasia de Jujuy, rescindió y fichó en Asteras Trípolis, Grecia), Diego Zalazar (San Telmo). ATLÉTICO TUCUMÁN DT: Ricardo Zielinski. Llegaron: Juan Ignacio Mercier (San Lorenzo), Mathías Abero (Tigre), Mauro Matos (Chacarita Juniors), Claudio Pombo (Juventud Unida de Gualeguaychú) y José San Román (Newell's). Se fueron: Cristian Villagra (se retiró), Augusto Batalla (volvió a River), Rafael García Casanova (volvió a Nacional, Uruguay), Nicolás Romat (volvió a Huracán), Matías Ballini y Jorge Emanuel Molina (Villa Dálmine), Gonzalo Freitas (Peñarol, Uruguay), Dardo Miloc (Aldosivi de Mar del Plata), Francisco Grahl (San Martín de San Juan), Alejandro Melo (volvió a San Lorenzo), Hernán Hechalar (volvió a Independiente Medellín, Colombia, que lo cedió a Delfín, Ecuador), Mauricio Affonso (Alianza Lima, Perú), Ismael Blanco, Gervasio Núñez, Alejandro Montiel, Hugo Morales, Gastón Corbalán y Nahuel Zárate. BANFIELD DT: Julio César Falcioni. Llegaron: Emanuel Cecchini (Málaga, España), Marcelo Torres (Boca Juniors) y Nicolás Bertolo (River; en la operación cede el 20% del pase del colombiano Juan David Torres, enganche de la sexta división). Se fueron: Gonzalo Bettini (Rosario Central), Franco Colela (Agropecuario de Carlos Casares), Eric Remedi (Atlanta United, Estados Unidos), Mauricio Sperduti (Patronato de Paraná), Pablo Mouche (volvió a Palmeiras, que lo cedió a San Lorenzo), Claudio Villagra (San Luis Potosí, México), Mauricio Asenjo (volvió de Gimnasia de Jujuy y lo cedió a Independiente Rivadavia de Mendoza), Martín Lucero (volvió a Colegiales, que lo cedió a Chacarita Juniors), Juan Manuel García (Arsenal de Sarandí), Juan Molina (Juventud Antoniana de Salta) y Cristian Toledo. BELGRANO DT: Lucas Bernardi (reemplazó a Pablo Lavallén). Llegaron: Miguel Ángel Martínez (Querétaro, México), Denis Rodríguez (Newell's), Gastón Gil Romero (Estudiantes de La Plata), Martín Rivero (Patronato de Paraná), Matías Germán Nani (Roma, Italia), Sebastián Olivarez (Godoy Cruz de Mendoza), Adrián Balboa (Patronato de Paraná) y Hernán Menosse (Granada, España). Se fueron: Cristian Lema (Benfica, Portugal), Cristian Romero (Genoa, Italia), Erik Godoy (volvió a Tigre, que lo cedió a Colón de Santa Fe), Marcelo Benítez (volvió a Defensa y Justicia, que lo cedió a Esporte Clube Vitoria, Brasil), Neri Bandiera (Curicó Unido, Chile), Jorge Ortiz (Tigre), Epifanio García (volvió a Guaraní, Paraguay), Joel Amoroso (volvió a Newell's), Santiago Martínez Pinto (volvió a Montevideo Wanderers, Uruguay), Hansell Riojas (Alianza Lima, Perú), Marcos Rivadero (volvió de Villa Dálmine y lo cedió a Gimnasia de Mendoza), Nicolás Ferreyra (volvió de Audax Italiano, Chile, rescindió y fichó en Bolívar, Bolivia) y Germán Montoya. BOCA JUNIORS DT: Guillermo Barros Schelotto. Llegaron: Sebastián Villa (Deportes Tolima, Colombia), Mauro Zárate (Watford, Inglaterra) y Carlos Izquierdoz (Santos Laguna, México). Volvieron del préstamo: Gino Peruzzi (Nacional, Uruguay) y Tomás Pochettino (Defensa y Justicia). Se fueron: Walter Bou (Esporte Clube Vitoria de Bahía, Brasil), Andrés Cubas (Talleres de Córdoba), Franco Cristaldo (San Martín de San Juan), Nazareno Solís (San Martín de San Juan), Marcelo Torres (Banfield), Oscar "Junior" Benítez (Argentinos Juniors), Gonzalo Goñi (Agropecuario Argentino de Carlos Casares), Nahuel Cisneros (Newell's), Mauro González (volvió de Chacarita Juniors y rescindió), Pedro Silva Torrejón (rescindió), Christian Moreno (Defensores de Belgrano) y Ezequiel Iván Coronel. COLÓN DT: Eduardo Domínguez. Llegaron: Leonardo Burián (Godoy Cruz de Mendoza), Erik Godoy (Tigre), Franco Zuculini (Hellas Verona, Italia) y Gustavo Toledo (Independiente; le compró el 50% del pase). Se fueron: Germán Conti (Benfica, Portugal), Lucas Ceballos y Cristian Ledesma (Patronato de Paraná), Alexander Domínguez (volvió a Monterrey, México, que lo cedió a Vélez), Cristian Guanca (Al Ettifaq, Arabia Saudita), Gonzalo Marinelli y Diego Vera (Tigre), Jonatan Galván y Facundo Silva. DEFENSA Y JUSTICIA DT: Sebastián Beccacece (reemplazó a Juan Pablo Vojvoda). Llegaron: Eugenio Isnaldo (Asteras Trípolis, Grecia), Nicolás Tripichio (Vélez), Jonás Gutiérrez, Gastón Togni y Domingo Felipe Blanco (Independiente), Manuel Capasso (Acassuso), Lucas Villarruel (Huracán), Matías Rojas (Cerro Porteño, Paraguay) y Julio César González (General Díaz, Paraguay), Marcelo Larrondo (River). Se fueron: Gabriel Arias (volvió de Unión La Calera, Chile, y lo cedió a Racing), Fernando Elizari y Fernando Márquez (Johor Darul Takzim, Malasia), Luis Jerez Silva (Dorados de Sinaloa, México), Andrés Cubas (volvió a Boca, que lo cedió a Talleres de Córdoba), Franco Cristaldo (volvió a Boca, que lo cedió a San Martín de San Juan), Marcelo Benítez (volvió de Belgrano de Córdoba y lo cedió a Esporte Clube Vitoria, Brasil), Tomás Pochettino (volvió a Boca), Juan Cruz Kaprof (volvió a River), Horacio Tijanovich (volvió a Gimnasia La Plata), Daniel González (renovó préstamo en Atlético Mitre de Santiago del Estero), Nicolás Czornomaz (Orange County Soccer, Estados Unidos), Nahuel Cisneros (volvió a Boca, que lo cedió a Newell's). ESTUDIANTES DT: Leandro Benítez (reemplazó a Lucas Bernardi). Llegaron: Matías Laba (Vancouver), Fernando Evangelista (Newell's) y Lucas Albertengo (Independiente). Se fueron: Leandro Desábato (se retiró, pero fichó para Club Social Deportivo y Mutual Cafferatense de la Liga Interprovincial), Juan Ferney Otero (Amiens SC, Francia), Lucas Diarte (San Martín de Tucumán), Sebastián Dubarbier (Deportivo La Coruña, España), Lucas Melano (volvió a Portland Timbers, Estados Unidos), Emiliano Ozuna (volvió de Temperley y lo cedió a Aldosivi de Mar del Plata), Gastón Gil Romero (volvió de Patronato de Paraná y lo cedió a Belgrano), Christian Aleman (volvió a Barcelona, Ecuador). GIMNASIA (LA PLATA) DT: Pedro Troglio. Llegaron: Víctor Hugo Ayala (Barcelona, Ecuador), Santiago Silva (Talleres de Córdoba), Hernán Tifner y Lucas Calderón (Estudiantes de La Plata). Volvió del préstamo: Horacio Tijanovich (Defensa y Justicia). Se fueron: Facundo Pereyra (Apollon Limasson, Chipre), Jerónimo Barrales (Lamía FC, Grecia), Omar Alderete (volvió a Cerro Porteño, Paraguay, que lo cedió a Huracán), Nicolás Colazo (Aris Salónica, Grecia), Nicolás Contín (Gimnasia de Jujuy), Nicolás Dibble (volvió a Plaza Colonia, Uruguay), Nicolás Ortiz y Matías Noble (Quilmes), Nahuel Speck (Atlético de Rafaela), Alejo Lloyai, Alejandro Lugones y Alexis Alegre (Villa San Carlos), Enzo Martínez (Olimpo). GODOY CRUZ DT: Diego Omar Dabove. Llegaron: Andrés Mehring (Guillermo Brown de Puerto Madryn), Diego Sosa (Boca Unidos de Corrientes), Iván Ramírez (LIbertad, Paraguay) y Gabriel Ávalos (Nueva Chicago). Se fueron: Guillermo "Pol" Fernández (Santos Laguna, México), Leonardo Burian (Colón), Cristian Javier Báez (Dorados de Sinaloa, México), Luciano Lapetina (Deportivo Morón), Diego Riolfo (volvió a Montevideo Wanderers, Uruguay), Felipe Rodríguez (Bolívar, Bolivia), Leonel Galeano (Aldosivi), Juan Garro (Huracán). HURACÁN DT: Gustavo Alfaro. Llegaron: Saúl Salcedo (Olimpia, Paraguay; le compró el 80% del pase), Juan Garro (Godoy Cruz de Mendoza), Lucas Gamba (Unión de Santa Fe), Omar Alderete (Cerro Porteño, Paraguay), Iván Rossi (River) y Rafael Ferrario (Monterrico). Se fueron: Daniel Montenegro (se retiró), Carlos Matheu (Peñarol, Uruguay), Hugo Martín Nervo (Santos Laguna, México), Ignacio Pussetto (Udinese, Italia), Fernando Coniglio (Lanús), Martín Sarrafiore (Inter de Porto Alegre, Brasil), Lucas Hernán Villalba (volvió a Independiente), Nazareno Solís (volvió a Boca, que lo cedió a San Martín de San Juan), Lucas Villaruel (volvió de Olimpo de Bahía Blanca y lo cedió a Defensa y Justicia), Luca Sosa (Deportivo Cuenca). INDEPENDIENTE DT: Ariel Holan. Llegaron: Pablo Hernández (Real Celta, España), Carlos Benavídez (Defensor Sporting, Uruguay), Guillermo Burdisso (León, México), Francisco Silva (Cruz Azul, México), Ezequiel Cerutti (Al Hilal, Arabia Saudita) y Milton Álvarez (Morón). Se fueron: Rodrigo Moreira (San Martín de Tucumán), Diego Rodríguez (Tijuana, México), Jonás Gutiérrez, Gastón Togni y Domingo Felipe Blanco (Defensa y Justicia), Lucas Albertengo (volvió de Monterrey, México, y lo cedió a Estudiantes de La Plata), Julián Vitale (volvió de Unión de Santa Fe y lo cedió a San Martín de Tucumán), Gustavo Toledo (Colón de Santa Fe), Franco Bellocq (volvió de Olimpo de Bahía Blanca, rescindió y fichó en FC Asteras Trípolis, Grecia), Ezequiel Denis (Almagro), Lucas Hernán Villalba (Aldosivi), Nicolás Del Priore, Gastón Del Castillo (Defensores de Belgrano), Juan Manuel Martínez, Damián Albil, Christian Ortiz, Enzo Daniel Martínez, Lucas Bruera, Juan Martínez Trejo y Lucas Patanelli. LANÚS DT: Ezequiel Carboni. Llegaron: Fernando Coniglio (Huracán), Sebastián Ribas (Karpaty Lviv, Ucrania), Jorge Pereyra Díaz (Johor Darul Takzim, Malasia), Lucas Mugni (Everton, Chile), Pablo Martínez (3 de Febrero, Paraguay) y Facundo Quignón (San Lorenzo). Volvieron del préstamo: Marcos Pinto (Temperley), Facundo Monteseirín (Arsenal), Gabriel Omar Ramírez (Quilmes) y Rodrigo Pacheco (Los Angeles FC, Estados Unidos). Se fueron: Iván Marcone (Cruz Azul, México), Alejandro Silva (Montreal Impact, Estados Unidos), Román Martínez (Deportivo Morón), Nehuén Paz (volvió a Bologna, Italia), Facundo Castillón (Aldosivi de Mar del Plata), Matías Rojas (volvió a Cerro Porteño, Paraguay, que lo cedió a Defensa y Justicia), Kevin Cardozo (Olimpo de Bahía Blanca), Alan Bonansea (Mitre de Santiago del Estero), Leonardo Flores y Enzo Ortiz (Brown de Adrogué), Sergio González (volvió de San Martín de Tucumán y lo cedió a Alki Oroklini, Chipre), Matías Sánchez (volvió a Chacarita Juniors), Iván Leszczuk (Los Andes), Juan Pablo Noce (Atlético Cipolletti de Río Negro), Diago Giménez (Alvarado de Mar del Plata), Walter Gallardo (Leandro N. Alem) y Germán Denis. NEWELL'S OLD BOYS DT: Omar De Felippe. Llegaron: Leandro Grimi (Racing), Júnior José Correia 'Zé Turbo' (Inter, Italia), Nahuel Cisneros (Boca) y Luis Leal (le compró el 85% del pase en 775 mil dólares). Baja por lesión: Brian Sarmiento (luxofractura de tobillo izquierdo) y Maximiliano Ribero (fractura quinto metatarsiano del pie izquierdo). Se fueron: Bruno Bianchi (volvió a Atlético Tucumán), Fernando Evangelista (Estudiantes de La Plata), Luciano Pocrnjic (Aldosivi de Mar del Plata), Daniel Opazo (San Martín de San Juan), José San Román (Atlético Tucumán) y Denis Rodríguez (Belgrano de Córdoba). PATRONATO DT: Juan Pablo Pumpido. Llegaron: Matías Escudero, Gabriel Carabajal y Facundo Barceló (San Martín de San Juan), Lucas Ceballos y Pablo Ledesma (Colón de Santa Fe), Mauricio Sperduti (Banfield), Nicolás Royón (Deportes Iquique, Chile), Nicolás Pantaleone (Olimpo de Bahía Blanca) y Federico Bravo (Panetolikos, Grecia). Se fueron: Sebastián Ribas (volvió a Karpaty Lviv, Ucrania, que lo cedió a Lanús), Lucas Márquez (Gimnasia de Mendoza), Luca Sosa (volvió a Huracán, que lo cedió a Deportivo Cuenca, Ecuador), Martín Rivero (Belgrano de Córdoba), Gastón Gil Romero (volvió a Estudiantes de La Plata, que lo cedió a Belgrano de Córdoba), Adrián Balboa (volvió a Liverpool, Uruguay, que lo cedió a Belgrano de Córdoba), Marcelo Guzmán (Instituto de Córdoba), Matías Quiroga (Atlético de Rafaela), Rodrigo Migone (volvió a Rosario Central), Julián Marchioni (volvió a Estudiantes de La Plata), Alberto Contrera (volvió a Guaraní, Paraguay), Blas Cáceres (volvió a General Díaz, Paraguay), Darwin González (volvió a Deportivo La Guaira, Venezuela), Santiago López de Marchi (volvió a San Lorenzo, que lo cedió a Almagro), Maximiliano Núñez (Atlético Bucaramanga, Colombia), Rodrigo Arciero, Iván Furios, Milton Belloni, Marcos Maydana, Tomás Cainero, Pablo Rodríguez y Tomás Spinelli. RACING CLUB DT: Eduardo Coudet. Llegaron: Gabriel Arias (Defensa y Justicia), Jonatan Cristaldo (Vélez), Gustavo Bou (Xolos Tijuana, México), Mauricio Martínez (Rosario Central) y Eugenio Mena (Bahía, Brasil). Se fueron: Lautaro Martínez (Inter, Italia), Juan Musso (Udinese, Italia), Diego González (Xolos de Tijuana, México), Leandro Grimi (Newell's), Marcelo Meli (Esporte Clube Vitoria, Brasil), Enrique Triverio (Deportes Toluca, México), Nelson Acevedo y Augusto Lotti (Unión de Santa Fe), Brian Fernández (volvió de Unión La Calera, Chile, y lo cedió a Necaxa, México), Yonathan Cabral (renovó préstamo en Atlético Tucumán), Mariano Bareiro (renovó préstamo en Defensa y Justicia), Braian Gabriel Alvarez (volvió de Ferro y lo cedió a Unión de Santa Fe), Miguel Barbieri (Rosario Central), Nicolás Stella (Gimnasia de Jujuy), Braian Guille (volvió de Santamarina de Tandil y lo cedió a Brown de Adrogué), Facundo Castro (volvió de All Boys y lo cedió a Barracas Central) y Carlos Valenzuela (Barracas Central). RIVER PLATE DT: Marcelo Gallardo. Llegó: Pablo García Lafluf (Liverpool, Uruguay). Volvieron del préstamo: Augusto Batalla (Atlético Tucumán), Luis Olivera (San Martín de San Juan) y Juan Kaprof (Defensa y Justicia). Se fueron: Marcelo Saracchi (RB Leipzig, Alemania), Ariel Rojas (San Lorenzo), Nicolás Bertolo (Banfield), Abel Casquete (Deportivo Morón), Joaquín Arzura (volvió de Osasuna, España, y lo cedió a UD Almería), Iván Rossi (Huracán), Dante Zacarías Morán Correa (San Martín de San Juan), Maximiliano Velazco (volvió de Arsenal y lo cedió a Defensores de Belgrano), Nicolás Franco (volvió de Aldosivi de Mar del Plata y lo cedió a Nueva Chicago), Leandro Vega (volvió de San Martín de San Juan y lo cedió a Emelec, Ecuador), Mauro Burruchaga (Chievo Verona, Italia) y Franco Alexis López (Argentinos Juniors), Marcelo Larrondo (Defensa y Justicia). ROSARIO CENTRAL DT: Edgardo Bauza (reemplaza a José Chamot). Llegaron: Gonzalo Bettini (Banfield), Matías Caruzzo (San Lorenzo), Josué Ayala (Temperley) y Miguel Barbieri (Racing). Se fueron: Paulo Ferrari (se retiró), Fernando Tobio (volvió a Palmeiras, Brasil, que lo cedió a Toluca, México), Mauricio Martínez (Racing), Pablo Becker (Deportes Antofagasta, Chile), Hernán Da Campo (San Martín de San Juan), Emilio Di Fulvio (Atlético Mitre de Santiago del Estero), Fernando Alarcón y Marcos Martinich (Villa Dálmine), Tomás Zanotti y Serafín Roberi Vota. SAN LORENZO DT: Claudio Darío Biaggio. Llegaron: Pablo Mouche (Palmeiras, Brasil), Ariel Rojas (River) y Santiago González (Deportivo Maipú, Mendoza). Se fueron: Leandro Romagnoli (se retiró y asumió como manager), Matías Caruzzo (Rosario Central), Juan Ignacio Mercier (Atlético Tucumán), Tomás Conechny (Portland Timbers, Estados Unidos), Emiliano Purita (volvió de Arsenal y lo cedió a San Martín de Tucumán), Facundo Quignón (Lanús), Nicolás Zalazar (Atlético de Rafaela), Brian Mieres (volvió de Almagro y lo cedió a Atlético Mitre de Santiago del Estero), Franco Negri (rescindió), Santiago López de Marchi (Almagro), Gonzalo Jaque (Defensores de Belgrano), Marcos Angeleri y Juan Ignacio Cavallaro. SAN MARTÍN DE SAN JUAN DT: Walter Gastón Coyette. Llegaron: Dante Zacarías Morán Correa (River), Juan Gabriel Rodríguez (Almagro), Gianni Rodríguez (Fénix, Uruguay), Martín Iván Bravo (Tiburones Rojos de Veracruz, México), Hernán Da Campo (Rosario Central), Franco Cristaldo y Nazareno Solís (Boca Juniors), Diego Cardozo (Atlante, México), Gonzalo Castillejos (Apollon Smymis, Grecia), Fernando Brandán (Temperley), Francisco Grahl (Atlético Tucumán), Daniel Opazo (Newell's), Alex Silva Quiroga (Peñarol, Uruguay) y Pablo Palacios Alvarenga (Gimnasia de Mendoza). Se fueron: Álvaro Fernández y Damián Schmidt (San Martín de Tucumán), Matías Escudero, Gabriel Carabajal y Facundo Barceló (Patronato de Paraná), Luis Olivera y Leandro Vega (volvieron a River), Félix Banega (volvió a Rosario Central), Claudio Paul Spinelli (volvió a Tigre), Joaquín Molina (Unión de Sunchales), Nicolás Messiniti (volvió a Independiente), Camilo Cándido (volvió a Rampla Juniors, Uruguay), Lucas Salas (FC Asteras Trípolis, Grecia),Nicolás Maná (Panetolikos, Grecia), Maximiliano Rodríguez Maeso (volvió a San Luis de Quillota, Chile), Carlos Martín Luque (volvió a Inter de Porto Alegre, Brasil), Santiago Chacón (Santamarina de Tandil), Pablo Aguilar, Federico Urraburo, Emiliano Agüero y Andrés Fabricio Romero. SAN MARTÍN DE TUCUMÁN DT: Rubén Darío Forestello. Llegaron: Lucas Diarte (Estudiantes de La Plata), Rodrigo Moreira y Julián Vitale (Independiente), Emiliano Purita (San Lorenzo), Alvaro Fernández y Damián Schmidt (San Martín de San Juan), Marcos Figueroa y Adrián Arregui (Temperley), Luciano Pons (Flandria), Alberto Tino Costa (Almería, España), Jorge Carranza (Olimpo de Bahía Blanca), Matías Cahais (Olimpo de Bahía Blanca) y Nicolás Giménez (Talleres de Córdoba). Se fueron: Ismael Benegas (Guaraní, Paraguay), Cristian Correa (Defensores de Belgrano), Diego Martínez (Nueva Chicago), Francisco Oliver (Santamarina de Tandil), Damián Arce (Almagro), Walter Busse (Ferro), Juan Galeano (Aldosivi de Mar del Plata), Víctor Hugo Rodríguez (Flandria), Nicolás Benegas (Brown de Adrogué), Sergio González (volvió a Lanús, que lo cedió a Alki Oroklini, Chipre), Lucas Bossio (Guillermo Brown de Puerto Madryn), Esteban Espíndola López, Gabriel Graciani y Rolando Serrano. TALLERES DT: Juan Pablo Vojvoda (reemplazó a Frank Darío Kudelka). Llegaron: Andrés Cubas (Boca Juniors), Diego Valoyes (Deportivo La Equidad, Colombia) y Brian Montenegro (Olimpia, Paraguay). Volvió del préstamo: Ezequiel Mastrolía (Mitre). Se fueron: Marcelo Torres (volvió a Boca Juniors, que lo cedió a Banfield), Alejandro Maciel (Santamarina de Tandil), Catriel Sánchez (FC Karpaty Lviv, Ucrania), Santiago Moyano (Instituto de Córdoba), Brian Puntano (Temperley), Matías Pisano (volvió a Xolos Tijuana, México, que lo cedió a Aldosivi de Mar del Plata), Joao Rojas (San Pablo, Brasil), Tomás Oneto (Nogometni Klub Istra 1961, Croacia), Nicolás Giménez (San Martín de Tucumán), Santiago Silva (Gimnasia La Plata), Kevin Humeler (Independiente Rivadavia de Mendoza), Giancarlo Bianchini y Cristian Ramírez. TIGRE DT: Cristian Ledesma. Llegaron: Gonzalo Marinelli y Diego Vera (Colón de Santa Fe), Jorge Ortiz (Belgrano de Córdoba), Néstor Moiraghi (Deportivo Cali, Colombia), Kevin Ramírez (Montevideo Wanderers, Uruguay), Walter Montillo (Botafogo, Brasil) y Lucas Rodríguez (Tiburones Rojos de Veracruz, México). Se fueron: Juan Carlos Blengio (se retiró y asumió como coordinador del fútbol juvenil), Claudio Paul Spinelli (Genoa, Italia), Mathías Abero (Atlético Tucumán), Erik Godoy (volvió de Belgrano de Córdoba y lo cedió a Colón de Santa Fe), Daniel Imperiale (Independiente Rivadavia de Mendoza), Denis Stracqualursi (Aldosivi de Mar del Plata), Javier Iritier (Aldosivi de Mar del Plata), Jacobo Mansilla (San Luis de Quillota, Chile), Nicolás Bertocchi (Deportes Temuco, Chile), Sebastián Balmaceda (volvió de Santamarina de Tandil y lo cedió a Arsenal), Ivo Hongn (Huracán Las Heras, Mendoza), Lucas Modesto (Atlanta), Andrés Zanini (Acassuso), Rodrigo Chao (volvió a Acassuso, que lo cedió a UAI Urquiza), Agustín Osterrieth y Sebastián Coll (Yupanqui), Maximiliano Díaz, Nicolás Sánchez y Ezequiel Garré. UNIÓN DT: Leonardo Carol Madelón. Llegaron: Claudio Corvalán (Arsenal), Franco Troyansky (Olimpo de Bahía Blanca), Nelson Acevedo, Braian Gabriel Alvarez y Augusto Lotti (Racing). Se fueron: Matías Fidel Castro (Temperley), Jonatan Fleita (Nueva Chicago), Julián Vitale (volvió a Independiente, que lo cedió a San Martín de Tucumán), Lucas Gamba (Huracán), Luciano Balbi (Extremadura, España), Matías Fantín (Santamarina de Tandil), Gonzalo Ireba (volvió a Estudiantes de La Plata), Leonardo Sánchez y José Núñez. VÉLEZ SARSFIELD DT: Gabriel Iván Heinze. Llegaron: Alexander Domínguez (Monterrey, México) y Lucas Hoyos (Instituto de Córdoba). Se fueron: Mauro Zárate (volvió a Watford, Inglaterra, que lo cedió a Boca Juniors), Santiago Cáseres (Villarreal, España), César Rigamonti (volvió a Belgrano de Córdoba), Nicolás Tripichio (Defensa y Justicia), Jonatan Cristaldo (Racing), Fausto Grillo (Göztepe Spor Kulübü, Turquía), Emiliano Bogado (Santamarina de Tandil), Alan Aguerre y Gonzalo Yordan.